Pisao lažne poruke za Mamića: 'Ponosim se što sam mu žena'

Sve je počelo krajem 2013. godine, ni manje ni više nego na Facebooku. On kaže vidio je jednu moju sliku koju sam objavila i ona ga je očarala, dala mu povoda da mi se javi i tako naša avantura počinje, počela je svoju priču supruga informatičara Franje Varge, osumnjičenog da je napisao lažne SMS poruke koje je Dinamov savjetnik Zdravko Mamić plasirao u javnost.

Na portalu Udajemse.hr još 2014. godine objavljena je njezina ispovijest o njihovom upoznavanju i zbližavanju. Vjenčali su se na Valentinovo 2015.

- Prolazili su dani i sve smo bili intimniji u razgovorima, bliskiji. Rekao mi je da ima iza sebe brak, iza sebe 30 godina i niti jednu pravu, iskrenu ljubav. Ništa to ne bi bilo čudno da moja priča nije slična njegovoj, imam kćer, imam iza sebe brak i voljela sam, ali gledajući unazad to je bila djevojačka ljubav koja je s godinama nestala i sada upoznajem osjećaj kako je uistinu voljeti nekoga - stoji u njezinoj ispovijesti.

Dalje priča kako su se odlučili uživo upoznati početkom 2014. godine.

- Jedne večeri je nazvao i rekao da dolazi u mjesto gdje živim i da ćemo se upoznati. Idući trenutak bio je preda mnom, htjela sam tog čovjeka, tog neznanca zagrliti, pričali smo, zezali se, šetali parkom - ispričala je.

- Odmalena sam sanjala, kao i svaka curica, o nekom savršenom, nekom s kim mogu sve podijeliti, nekom uz koga mogu biti jednostavna, sretna, posebna i to mi se dogodilo. Nisam to očekivala, ja sam od onih koji 'mogu sve sami', ali uz njega ništa više ne želim sama, ne želim bez njega i bez te dvije prekrasne curice, moje i njegove - ništa. Nadam se da je sretan koliko i ja i uz sve padove i sretne trenutke koje smo prošli i koji su pred nama želim da vidi u meni ono što ja vidim u njemu, mirnu luku, dom, obitelj, povjerenje, sreću, sigurnost. Ipak je on moj savršeni s kojim želim zaboraviti na sve i živjeti sretno do kraja života - napisala je te zaključila kako je on čovjek kojeg voli i s kojim je sretna.

- Ja sam danas ponosna na svog muža, ponosna što mu žena i na kraju ponosna na nas - poručila je tada u objavi.

