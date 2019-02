Pištoljem ga prisilio da potpiše ugovor i kupi mu novi mobitel

Zagrebačka policija osumnjičila je 39-godišnjeg muškarca za prijevare i iznude. Sumnja se da je krajem studenog 2018. godine u Zaprešiću, u kafiću upoznao 66-godišnjaka te ga nagovorio da zajedno idu u trgovački centar u poslovnicu teleoperatera. Stariji muškarac je sklopio pretplatnički ugovor koji je potpisao, dok je zaposlenik poslovnice mobitel i jedan primjerak ugovora predao osumnjičenom. Potom, osumnjičeni je muškarca odvezao kući, a koji je shvatio da je prevaren kada su mu na kućnu adresu počeli stizati telefonski računi.

Mjesec dana kasnije, 30. siječnja 2019. godine oko 11 sati za vrijeme dok se 78-godišnjak nalazio u čekaonici zdravstvene ustanove u Zaprešiću, osumnjičeni ga je zatražio da u poslovnici teleoperatera potpiše pretplatnički ugovor i uzme mobitel, koji je kasnije obećao prebaciti na svoje ime, u što je muškarac povjerovao te potpisao ugovor, te mu je zaposlenica predala mobitel, a koji je oštećeni zajedno s ugovorom predao prevarantu.

Na komad papira napisao mu koji mobitel želi

Nadalje 15. veljače 2019. godine oko 10.40 sati u Samoboru, čekajući autobus kraj 42-godišnjaka, zaustavio se automobil Alfa Romeo kojim je upravljao osumnjičeni te upitao za smjer trgovačkog centra, na što mu je 42-godišnjak rekao da i on ide u tom smjeru u kupnju te su se dogovorili da ga poveze. Tijekom vožnje u razgovoru 42-godišnjak je rekao da kod sebe 3.000 kuna koji novac je namijenio za kupnju, na što je osumnjičeni rekao da mora kupiti mobitel na svoje ime u jednoj od trgovina u trgovačkom centru.

Kada je oštećeni izrekao da to ne želi, osumnjičeni mu je pokazao vatreno oružje koje je imao ispod jakne. Dolaskom do trgovačkog centra osumnjičeni je tražio da mu predao novac koji ima kod sebe, što je oštećeni od straha i učinio. Ulaskom u trgovački centar, osumnjičeni mu je na komad papira napisao koji mobitel mora uzeti, te mu je potom vratio njegov novac govoreći mu kako mora platiti akontaciju, poslije čega je oštećeni ušao u trgovinu gdje mu je zaposlenica rekla da je odbijen njegov zahtjev za kupnjom.

Potom oštećeni dolazi do osumnjičenog i govori mu kako mu je zahtjev za kupnju mobitela odbijen, a tada ga osumnjičeni traži da mu ponovno da novac, što je oštećeni i učinio. Potom ga upućuje u drugu poslovnicu teleoperatera i traži da tamo preuzme mobitel. Nakon ulaska u prodavaonicu oštećeni nije od zaposlenika tražio nikakav mobitel već se odlučio tamo zadržati nekom vrijeme, te je nakon par minuta izašao iz trgovine, vratio se do osumnjičenog i rekao kako su ga i u toj trgovini odbili za kupnju uređaja, a nakon što mu je to priopćio zajedno su napustili trgovački centar.

Međutim, osumnjičeni ga je dovezao u Zaprešić u trgovinu gdje je 42-godišnjak zasnovao pretplatnički ugovor na svoje ime i preuzeo mobitel, a koji ugovor je zajedno s mobitelom morao predati. Tako se osumnjičeni domogao mobitela i ugovora te novca u iznosu od 3.000 kuna.

Umirovljenika (71) nije uspio prevariti

Dan kasnije, 16. veljače 2019. godine oko 10.45 sati u Zaprešiću, automobilom Alfa Romeo, zagrebačkih registarskih oznaka, osumnjičeni se dovezao do autobusne stanice gdje se obratio muškarcu koji je čekao autobus, nudeći mu prijevoz koji je 71-godišnjak prihvatio, da bi ga tada tijekom vožnje u automobilu pokušao obmanuti pitajući ga ima li novaca kod sebe i može li mu pomoći na način da na svoje ime sklopi ugovore za mobitele kod teleoperatera, na što je oštećeni shvatio da se radi o prijevari te je tražio osumnjičenog da zaustavi vozilo te je izašao iz njega.

Također, na identičan način 25. siječnja ove godine, na području Zaprešića, naveo je oštećenog 65-godišnjaka da na svoje ime zasnuje pretplatnički odnos i da pri tom na obročnu otplatu kupi mobitel i preda mu ga uz lažno prikazivanje činjenica kako bi ga obmanuo i držao u zabludi kako će naknadno preuzeti sve obveze proizašle iz predmetnog ugovora, iako to nikada nije imao namjeru učiniti već je postupao s prijevarnom namjerom.

Materijalna šteta počinjena ovim kaznenim djelima iznosi oko 106.760 kuna.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu, javila je PU zagrebačka.