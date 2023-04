'Pitanja o poslovanju uputite Upravi HEP-a i gospodinu Barbariću pa neka odgovore'

Krajem 2021. Hrvatska počinje osjećati učinke inflacije premda rat u Ukrajini još nije počeo, a HEP donosi vrlo zanimljive poslovne odluke koje su presedan, a to je da ugovore o kupnji električne energije ne sklapaju kao do tada kvartalno ili najduže do godinu dana nego baš tada Uprava HEP-a mijenja politiku i sklapa ugovore na pet godina s dvije tvrtke. 2022., u vremenu kada cijene električne energije počinju dostizati povijesne maksimume, sklapaju nekoliko takvih petogodišnjih ugovora i to značajne količine električne energije s prilično visokom cijenom. Jesu li vaše ministarstvo i Vlada, premijer, obaviješteni o toj novoj poslovnoj odluci HEP-a i jesu li odobrili sklapanje tih ugovora, pitao je Mostov Marin Miletić ministra gospodarstva Davora Filipovića na aktualcu u Saboru.

Zanimalo ga je još i imaju li prijetnje i pritisci raznih predatora, o kojima je Filipović govorio neki dan, veze s tim ugovorima.

- Događaje iz 2021. ne mogu komentirati jer nisam bio član Vlade. Nekoliko puta ste rekli ključnu riječ, a to je Uprava. Uprava poduzeća sukladno zakonu ima svoje obveze i odgovornosti i sva ta pitanja slobodno uputite Upravi i gospodinu Barbariću, neka se na ta pitanja odgovori. Ni ja ni predsjednik Vlade ne odlučujemo kako će se nabavljati električna energija ili bilo koji energent u HEP-u nego Uprava i oni moraju to objasniti. Oni su ti koji za to po zakonu odgovaraju - odgovorio je Filipović i podsjetio kako je Vlada odgovorna za donošenje nekoliko paketa pomoći kojima su omogućili da naši građani imaju jednu od najnižih cijena električne energije u cijeloj Europi.

- Samo Budimpešta ima nižu cijenu. Osigurali smo priuštivu cijenu energenata i našim poduzetnicima, obrtnicima. To je omogućilo stabilnost, nije bilo socijalne frakture, a u prošloj smo godini ostvarili četvrti rast BDP-a u EU od 6,3 posto. Na to mogu odgovarati, a sve oko poslovanja uputite Upravi HEP-a - poručio je ministar.





