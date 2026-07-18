Na nedavnom skupu NATO-a u Ankari, turski predsjednik Erdogan iznenadio je svijet darovavši okupljenim državnicima revolver Gümüşay 357 Magnum, moćniji od “džepnog topa” Prljavog Harryja, Magnuma 357
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Pitanja za Erdoganov revolver: Hoćete li ostati kod Zokija?
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Na nedavnom skupu NATO-a u Ankari, turski predsjednik Erdogan iznenadio je svijet darovavši okupljenim državnicima revolver Gümüşay 357 Magnum, moćniji od “džepnog topa” Prljavog Harryja, Magnuma 357.
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