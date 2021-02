Da smo dobili sve količine cjepiva do ljeta, mogli bismo procijepiti 50 posto populacije do ljeta, a ovako je teško prognozirati, rekla je Andreja Ambriović Ristov s instituta Ruđer Bošković za Novu TV.

- Optimist sam oko turističke sezone, mislim da naši građani i građanke razumiju zašto su mjere takve kakve jesu i očito ih poštuju jer imamo značajno smanjen broj oboljelih, no čini se da smo došli do platoa i treba biti oprezan - rekla je Ristov.

Potom se dotakla AstraZenecinog cjepiva, kojeg će Njemačka koristiti samo kod mlađih od 65 godina:

- AstraZenecino cjepivo odobreno je prije par dana. Tijekom pokusa raspon dobi onih koji su primali cjepivo je bio više na mlađima. Nekih osam posto bio je u starijoj životnoj dobi stoga nije bilo moguće izračunati koliko je učinkovito na starijima. Nijemci će cijepiti samo ljude do 65 godina s njima. Oni su to dobro ocijenili, s obzirom da starije mogu cijepiti drugim cjepivima, a u slučaju da imamo sva cjepiva na raspolaganju, to bismo radili i mi. U slučaju da nemamo izbor, treba cijepiti bilokojim cjepivom.

Za Novu se dotakla i novih sojeva:

- Pitanje je dana kada će novi sojevi doći u Hrvatsku, a opasnost je brzina širenja tih sojeva i krivulja porasta zaraženih koja je puno strmija što bi nas moglo jako brzo dovesti do situacije kakvu smo imali u prosincu.