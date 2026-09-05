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Pitanje od 179,5 milijuna eura: Što će biti s novcem za Rimčeve robotaksije? Ovo su scenariji

Piše Darko Vlahović,

Robotaksi je trebao biti hrvatski tehnološki trijumf, ali po Zagrepčane zasad dolazi kineski automobil s čovjekom za volanom. Projekt vrijedan 179,5 milijuna eura nije ispunio sve zadane rokove. Što se događa s europskim novcem u takvim slučajevima? Donosimo primjere iz Europe i objašnjavamo kada se traži povrat sredstava