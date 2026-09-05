Pitanje od 179,5 milijuna eura: Što će biti s novcem za Rimčeve robotaksije? Ovo su scenariji
Robotaksi je trebao biti hrvatski tehnološki trijumf, ali po Zagrepčane zasad dolazi kineski automobil s čovjekom za volanom. Projekt vrijedan 179,5 milijuna eura nije ispunio sve zadane rokove. Što se događa s europskim novcem u takvim slučajevima? Donosimo primjere iz Europe i objašnjavamo kada se traži povrat sredstava
U lipnju 2024. godine Mate Rimac je u svom kampusu u Kerestincu predstavio projekt autonomnog vozila, robotaksija po imenu Verne koji bi, prema njegovim riječima, trebao radikalno transformirati budućnost gradskog prijevoza. Svečanom predstavljanju nazočili su brojni uzvanici, među kojima i premijer Andrej Plenković. On je rekao da je ponosan što je vlada financijski podržala projekt, a također je istaknuo da su inovatori poput Rimca često ispred svog vremena i nailaze na skepsu, uspoređujući ga s velikim hrvatskim izumiteljima iz prošlosti, Faustom Vrančićem, Slavoljubom Penkalom i Nikolom Teslom.