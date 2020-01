Pixsell je službena fotoagencija hrvatskog predsjedanja EU-om

Ekipa foto i video agencije Pixsell službeni je tim za snimanje predsjedanja Vijećem Europe 2020. Sve fotografije bit će dostupne na Pixsellovom web servisu i moći će ih koristiti sve medijske kuće koje imaju ugovor s ovom foto agencijom. Osim toga, bit će dostupne i na flickr računu koje je posebno za predsjedanje otvorio tim koji vodi odnosne s javnošću samog predsjedanja - flick.com/eu2020hr. Tijekom predsjedanja, a do kraja lipnja, Pixsell će službeno snimati gotovo 200 sastanaka, svečanosti, te ugledne goste iz Hrvatske i inozemstva i to ne samo u Zagrebu već u svim gradovima Hrvatske.

Dugo smo pregovarali s ekipom iz Ministarstva vanjskih poslova oko načina odrade i uvjeta za dobivanje ovako prestižnog zadatka. I drago nam je da su ipak nas prepoznali kao agenciju koja jedina u Hrvatskoj može odraditi tako zahtjevna snimanja na visokoj razini. Obvezali smo se slike dostavljati u realnom vremenu na čemu intenzivno, jedini u Hrvatskoj, redovito radimo zadnjih dvije godine dana tako da će svi mediji slike dobivati već za vrijeme trajanja samih sastanaka – rekla je direktorica Pixsella Anamaria Todorić.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U organizaciju, snimanja i isporuku foto i video materijala bit će uključeno 60-ak ljudi, svi redom opremljeni najmodernijom tehnologijom, posebno onom za ekspresno slanje, kako bi fotografije bile najbolje kvalitete i najbrže isporučene medijskim kućama te predstavnicima Vijeća Europe i ministarstava koja su uključena u projekt.

Za nas je to što smo službeni snimatelji, prije svega, velika čast, ali i još jedan dokaz da smo najjača fotoagencija u Hrvatskoj, ali i u regiji. Dnevno Pixsellovi snimatelji odrade 70-ak foto snimanja, oko 30 video snimanja te puste na svoju web stranicu više od 10.000 domaćih i fotografija stranih agencija čiji smo zastupnici u Hrvatskoj, a naš foto i video sadržaj koriste doslovno sve medijske kuće, objasnila je Todorić.

Pixsell je najveća fotoagencija u Hrvatskoj koju su prije gotovo 11 godina osnovali Večernji list i 24sata, tada kao agenciju koja će ta dva najveća medijska brenda servisirati ekskluzivnim fotografijama, no do danas je izrasla u agenciju bez koje niti jedan web portal, televizija ili novine ne mogu zamisliti svakodnevni rad. Uz to što pokriva cijelu Hrvatsku, ima svoje stalne ekipe u Beogradu te u Bosni i Hercegovinu, a u tijeku su i akvizicije u drugim većim gradovima ovog dijela Europe. Pixsellove fotografije i video materijale koriste HRT, Nova TV, RTL, indeks, Tportal, 24sata, Večernji list, ali i svjetske agencije poput Getty imagesa, najveće kineske agencije Xinhua , Reutersa, dpa….

Tema: Hrvatska