Pixsellove fotografije izbjeglica na ulici u talijanskom Torinu

Fotografije Pixsellovog fotografa Armina Durguta u petak navečer presijavale su se preko ulice u Torinu.

Naime, torinski fotograf Dino Jašarević, porijeklom iz Brčkog, pokrenuo je projekt "Art from the balcony", u sklopu kojeg svaku večer u 20 sati na ulicu projicira fotografije autora iz cijeloga svijeta. Sjajna ideja u vrijeme opće zatvorenosti zbog koronavirusa.

Foto: art from the balcony Foto: art from the balcony

Tako su stanari ulice u Torinu imali priliku vidjeti niz Arminovih fotografija izbjeglica koje je mjesecima snimao od Bihaća, preko Turske do Lezbosa.

- Divno je bilo biti dio projekta koji je Dino pokrenuo u ovom teškom periodu koji nas je sve zadesio. Dok je trajala projekcija, čitao je odlomke romana autora Fabia Gede koji govori o ljudima i situacijama koje su slične onome što sam ja snimio. Dinine projekcije, odnosno radovi koje on predstavlja svaku noć u 20 sati, su svojevrsni bijeg od stvarnosti, prozor u svijet mašte kroz koji bi svi trebali pogledati - kaže Armin.

Foto: Armin Durgut/Pixsell

Neke od Arminovih galerija fotografija izbjeglica možete pogledati na sljedećim linkovima:

Jedan dan i noć provedeni u migrantskom kampu Vučjak

Izbjeglički kamp Moria smješten na otoku Lezbosu u kojem živi 20 tisuća migranata

Lica izbjegličke djece s grčko-turske granice u objektivu Pixsella

Turska: Migranti i izbjeglice noć provode uz vatru pored rijeke Tunca

Migranti na graničnom prijelazu Pazarkule između Turske i Grčke

