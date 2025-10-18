Obavijesti

TEŠKA NESREĆA

Pješakinja poginula u Splitu

Piše hina,
Pješakinja poginula u Splitu
Prometna nesreća dogodila se u 6​.40​ sati u Ulici Domovinskog rata kod nadvo​žnjaka Pujanke​, gdje je vozačica (22) osobnog vozila  udarila u stariju ​ženu koja je​ neoprezno prelazila cestu

U​ teškoj prometnoj nesreći u subotu rano ujutro u Splitu smrtno je stradala pješakinja starije životne dobi koju je oborilo osobno vozilo, izvijestila je splitska policija.

Prometna nesreća dogodila se u 6​.40​ sati u Ulici Domovinskog rata kod nadvo​žnjaka Pujanke​, gdje je vozačica (22) osobnog vozila  udarila u stariju ​ženu koja je​ neoprezno prelazila cestu, naveli su iz policije. Pješakinja je umrla na mjestu nesreće.

Uz policiju očevid provodi zamjenik Županijskog državnog odvjetništva. Zbog očevida Ulica Domovinskog rata zatvorena je za promet od raskrižja Ulice Zbora narodne garde do Solinske na ulazu u grad.

