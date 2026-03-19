KOD PODSUSEDA
Pješakinja teško ozlijeđena u Zagrebu: Traži se bijeli Polo i očevici prometne nesreće
Policija traži očevice prometne nesreće oko 13:35 sati u Zagrebu na križanju Aleje grada Bolonje i Podsusedske aleje u kojoj je pješakinja teško ozlijeđena.
U nesreći je sudjelovao vozač Volkswagen Pola bijele boje i zagrebačkih registracija.
- Kako bi se utvrdile točne okolnosti prometne nesreće pozivamo svjedoke da se jave na broj telefona 01/6530-870 ili 192 - naveli su iz policije.
