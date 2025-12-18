Evo što je Trump napisao o bivšim predsjednicima: Obama je špijun, a Biden najgori ikad

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa postavila je u Bijeloj kući novu izložbu nazvanu "Predsjednička staza slavnih", no umjesto neutralnih povijesnih opisa, ploče ispod portreta bivših predsjednika sadrže oštre kritike, neutemeljene tvrdnje i uvrede pisane u prepoznatljivom Trumpovom stilu. Izložba, smještena u hodniku koji povezuje Ovalni ured s južnim travnjakom, nudi jedinstven i vrlo osoban pogled predsjednika na svoje prethodnike, a mnoge je tekstove, kako potvrđuje Bijela kuća, napisao sam Trump.

- Pospani Joe Biden bio je daleko najgori predsjednik u američkoj povijesti. Preuzeo je ured nakon najkorumpiranijih izbora ikada. Nadgledao je niz aktivnosti koje su dovele SAD na rub propasti. Njegova politika dovela je do najviše inflacije u povijesti, zbog čega je američki dolar izgubio 20% vrijednosti u četiri godine. Dopustio je dolazak 21 milijuna ljudi iz cijelog svijeta u našu zemlju, uključujući i one iz zatvora, pritvora, mentalnih institucija i ludnica. Njegova katastrofa u Afganistanu jedan je od najsramotnijih događaja u povijesti SAD-a. To je rezultiralo smrću 13 hrabrih vojnika i mnogo ranjenih. Rusija je shvatila njegove slabosti, napali su Ukrajinu, a Hamas je napao Izrael - piše o bivšem predsjedniku Joeu Bidenu.

Osim 'pospanog' nazvan je i 'korumpiranim'.

- Bio je pod potpunom kontrolom svojih Radikalno lijevih rukovatelja. Oni i njihovi saveznici u lažnim medijima pokušali su prikriti njegovo ozbiljno mentalno propadanje, kao i njegovu dosad nezabilježenu upotrebu Autopena. Nakon ponižavajućeg poraza protiv predsjednika Trumpa u velikoj debati u lipnju 2024., bio je posramljen i prisiljen povući se iz kampanje za reizbor. Biden je zloupotrijebio službe za provođenje zakona protiv svog političkog protivnika, dok je istodobno progonio mnoge druge nevine ljude. Napustio je dužnost izdajući opće pomilovanja radikalnim demokratskim kriminalcima i nasilnicima, kao i članovima kriminalne obitelji Biden — ali unatoč svemu tome, predsjednik Trump bi bio ponovno izabran uvjerljivom pobjedom i SPASIO AMERIKU!

Ništa bolje nije prošao ni Barack Obama. Njegova ploča započinje navođenjem punog imena, "Barack Hussein Obama", te ga opisuje kao "jednu od najpodjeljenijih političkih figura u američkoj povijesti". Kritizira se njegov ključni zakon o zdravstvenoj skrbi, koji Trump naziva "vrlo neučinkovitim 'Nepristupačnim' zakonom o skrbi", kao i potpisivanje "jednostranih Pariških klimatskih sporazuma".

Ploča ide i korak dalje, ponavljajući teorije zavjere koje je Trump dugo promovirao. Tvrdi se da je Obama "špijunirao predsjedničku kampanju Donalda J. Trumpa 2016. godine" i da je "predsjedao stvaranjem prevare Rusija, Rusija, Rusija". Kao i na ploči Billa Clintona, gdje se ističe poraz njegove supruge, i ovdje se spominje da je Obamina "rukom odabrana nasljednica, Hillary Rodham Clinton, potom izgubila predsjedničke izbore od Donalda J. Trumpa".

Kritike i za republikanca Busha

Iako je član iste, Republikanske stranke, George W. Bush također nije izbjegao kritiku. Njegova ploča navodi da je "započeo ratove u Afganistanu i Iraku, od kojih se oba nisu trebala dogoditi". Spominje se i globalna financijska kriza koja se dogodila pred kraj njegova mandata. Zanimljivo, neki drugi predsjednici dobili su blaži tretman. Ploča za Jimmyja Cartera, iako kritizira njegovu ekonomsku politiku, završava pohvalom za njegov humanitarni rad nakon predsjedništva, navodeći: "Učinio je divne stvari za čovječanstvo!". Ronald Reagan je, očekivano, opisan u superlativima kao pobjednik Hladnog rata i Trumpov obožavatelj.

Naravno, na stazi se našla i ploča posvećena samom Donaldu J. Trumpu, 45. i 47. predsjedniku SAD-a. Tekst, koji je očito pisao sam, opisuje ga kao "najvećeg predsjednika u američkoj povijesti" koji je "izgradio najjaču ekonomiju ikada viđenu". Na ploči se navode njegovi uspjesi, poput "obnove američke vojske", "imenovanja triju sudaca Vrhovnog suda" i pobjede nad "pokvarenom Hillary Clinton". Tekst također tvrdi da je njegov prvi mandat bio toliko uspješan da su ga "neprijatelji države morali zaustaviti namještenim izborima 2020.", ali se on "vratio jači nego ikad" i pobijedio 2024. kako bi "ponovno UČINIO AMERIKU VELIKOM!".

Slične informacije nalaze se i na službenim stranicama Bijele kuće, a ne samo na njezinu zidu. Trumpova vlast dala si je i Truda oko vremenskog tijeka američke povijesti.

Na službenoj stranici istaknuli su neke od najvažnijih događaja koji su obilježili događaje oko Bijele kuće. Osim godine izgradnje, renovacije, mijenjanja i drugih stvari, spominju i Clintonov skandal s Monicom Lewinsky, posjet islamista koji je povezan s Hamasom, izgradnju teniskog paviljona, skandal s kokainom i Hunter Bidenom, dan transseksualnosti Joea Bidena...