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A PRVO - STUDIJA PLUS+

PLAN IZGRADNJE BAZE Policija preuzima helikoptersku hitnu?

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: 1 min
PLAN IZGRADNJE BAZE Policija preuzima helikoptersku hitnu?
ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Nova dječja bolnica u Zagrebu trebala bi imati vlastiti bolnički helidrom, no Ministarstvo zdravstva kraj nje planira drugi helidrom i helikoptersku bazu

U zagrebačkom Blatu, uz planirani kompleks dječje bolnice, mogla bi biti smještena stalna baza Hitne helikopterske medicinske službe (HHMS). Prvi korak prema tome bit će izrada detaljne aeronautičke studije kojom će se provjeriti je li lokacija uopće pogodna za tu namjenu.

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