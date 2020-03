Plan rada za učenike: Nastava preko tableta i putem HRT3

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je još prije dva dana objavilo upute školama za pripremu organizacije nastave na daljinu uz pomoć informacijske tehnologije.

1. Uspostavljanje komunikacijskih kanala

Prioritet je osigurati protočnost točnih i cjelovitih informacija i to između MZO-a i ravnatelja škola, između ravnatelja škola i odgojno-obrazovnih djelatnika i između škole i učenika te roditelja.

a) Svi ravnatelji trebaju biti uključeni u virtualnu učionicu za ravnatelje na Loomenu te zbog razmjene informacija s Ministarstvom znanosti i obrazovanja kontinuirano pratiti obavijesti u posebnoj učionici za ravnatelje na sljedećoj poveznici: http://bit.ly/2Jf8mUa. Za sadržaj u Loomenu odgovorno je Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

b) Ministarstvo znanosti i obrazovanja utvrdilo je provjerom da je u posljednja dva mjeseca svoje korisničke podatke (AAI identitet) koristilo 95% učenika i 90% odgojno-obrazovnih djelatnika. Stoga molimo administratore imenika u školskoj ustanovi da daju uputu učenicima i nastavnicima da provjere svoje korisničke podatke, na sljedećoj poveznici https://provjera.skole.hr.

c) Ako škola nema organiziranu „virtualnu zbornicu“ ili „zajednicu praktičara“ (Teams, Yammer, Moodle i sl.) u koju se pristupa s AAI identitetima, ravnatelj u suradnji s informatičarem organizira otvaranje „virtualne zbornice“ svoje škole u koju će svi nastavnici, učitelji i stručni suradnici pristupati s AAI identitetima zbog sigurnosti, a prema uputama CARNET-a i MZO-a koje se nalaze na sljedećim poveznicama: https://www.carnet.hr/udaljenoucenje/ i https://skolazazivot.hr/e-ucenje/. Ako postoje problemi s otvaranjem, upućujemo vas da se javite CARNET-u (helpdesk@carnet.hr, 01/6661-555).

d) Nakon što se otvori virtualna zbornica, u istom sustavu (Teams, Yammer, Moodle i sl.) svaki razrednik u predmetnoj nastavi i srednjoj školi (ili osoba koju ravnatelj ovlasti) treba organizirati „virtualni razred“ u kojemu su svi učenici i predmetni nastavnici tog razreda. „Virtualnom razredu“ pristupa se također s AAI identitetom prema uputama CARNET-a i MZO-a koje se nalaze na sljedećim stranicama: https://www.carnet.hr/udaljenoucenje/ i https://skolazazivot.hr/e-ucenje/. Ako postoje problemi s otvaranjem, upućujemo vas da se javite CARNET-u (helpdesk@carnet.hr, 01/6661-555).

e) Kad su uspostavljene „virtualna zbornica“ i „virtualni razredi“ u predmetnoj nastavi u osnovnim i srednjim školama, škola na svojim mrežnim stranicama objavljuje popis linkova na pojedine virtualne razrede kako bi svi nastavnici i učenici znali gdje trebaju pristupiti.

f) Za razrednu nastavu predlažemo da razrednici, ako to nisu do sada učinili, povežu roditelje u virtualnu grupu odgovarajućim komunikacijskim kanalima (Viber, WhatsApp, Facebook, e-mail, telefon…).

Nadalje, podsjećamo vas na upute vezane uz opremu za učenike:

g) Svi učenici 5. i 7. razreda osnovne škole imaju tablete koje je nabavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a škola ih treba dati na raspolaganje i za rad od kuće. Teleoperateri su dostavili SIM kartice u osnovne škole, ali ako u određenim školama nema dovoljno kartica, MZO je dogovorio s teleoperaterima da se ravnatelji jave MZO-u (kurikulum@mzo.hr) i navedu broj učenika kojima treba SIM kartica te će dobiti upute o postupanju. Ako tableti nisu stavljeni u funkciju i podijeljeni učenicima, ravnatelj to mora hitno učiniti.

h) Škola bi trebala procijeniti koji učenici 6. i 8. razreda su slabijega socijalno-ekonomskog statusa, odnosno nemaju kod kuće osiguran uređaj ili pristup Internetu. Ako bude potrebno izvođenje nastave na daljinu, tim učenicima škola može podijeliti na korištenje tablete koji su školi dostavljeni za korištenje u razrednoj nastavi.

i) Srednje škole koje su upisale učenike čije obitelji su korisnici zajamčene minimalne naknade dobile su od MZO-a sredstva za nabavu tableta za učenike slabijega socijalno-ekonomskog statusa, odnosno za koje škola procijeni da nemaju kod kuće osigurano računalo ili pristup Internetu. Uz nabavu tableta za navedene učenike, ravnatelji se trebaju javiti MZO-u (kurikulum@mzo.hr) i navesti broj učenika kojima treba SIM kartica te će dobiti upute o postupanju.

2. Praćenje i potpora

Sve obavijesti paralelno će se objavljivati na stanicama MZO-a, CARNET-a, Škole za život, Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Za pomoć pri otvaranju „virtualnih zbornica“ i „virtualnih razreda“ predlažemo da pročitate upute i priručnike na sljedećim stranicama: https://www.carnet.hr/udaljenoucenje/ i https://skolazazivot.hr/e-ucenje/, a ako postoje problemi upućujemo vas na CARNET (helpdesk@carnet.hr, 01/6661-555).

Sve ravnatelje molimo da prate obavijesti u učionici za ravnatelje na Loomenu.

Potpora predmetnim nastavnicima pružat će se u odgovarajućim predmetnim virtualnim učionicama na Loomenu u kojima se provode redovite edukacije za Školu za život.

- Na HRT-u 3 ide program za učenike od prvog do četvrtog razreda. Program će biti po razredima i rasporedu, a pored toga razrednici trebaju biti u kontaktu s roditeljima. To će izgledati slično kao u razredu, ne treba očekivati nešto spektakularno, ali treba očekivati da to bude korisno. Za više razrede osnovne škole i učenike srednjih škola pripremili smo video materijale koji će se koristiti i to imamo pripremljeno za sljedeća dva do tri dana, no to će se sukcesivno dodavati - rekla je još u srijedu ministrica obrazovanja Blaženka Divjak.

HRT je posla priopćenje:

- U uvjetima proglašene epidemije koronavirusa na području Republike Hrvatske, a s ciljem osiguranja kontinuiteta odgojno obrazovnog procesa, Hrvatska radiotelevizija se zadužuje omogućiti izvođenje nastavnog programa na daljinu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH zadužuje se pak osigurati nastavno osoblje koje će održavati nastavu po razredima, počevši od prvog razreda u najranijem terminu, prema četvrtom razredu u kasnijem terminu.

Nastava će pratiti kurikulume, odnosno programe nastavnih predmeta u nižim razredima osnovne škole, a koristiti će se otvoreni obrazovni materijali, materijali obrazovnog i školskog programa HRT-a, kao i materijali izrađeni posebno za tu priliku. Program će poticati učenike na samostalan i kreativan rad, a u suradnji sa svojim učiteljima razredne nastave produbljivati će se i proširivati ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda.

- Hrvatska radiotelevizija se, kao javni servis, zadužuje osigurati sve potrebne uvjete za izvođenje nastavnog programa na daljinu. U tom smislu danas je na HRT-u održan sastanak čelništva HRT-a i predstavnika Ministarstva znanosti i obrazovanja na kojem su dogovoreni svi detalji projekta, a uime Hrvatske radiotelevizije odgovorna osoba za provođenje te 0dluke i projekta „Škola na Trećem“ je Glavni ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić - navodi se u priopćenju.

Za učenike viših razreda materijali na internetu

Državna tajnica u Ministarstvu obrazovanja Branka Ramljak u četvrtak je istaknula kako će od ponedjeljka treći program HRT-a biti na raspolaganju učenicima nižih razreda koji u Istarskoj županiji neće od sutra ići na nastavu.

- Nismo željeli da djeca niže dobi budu na internetu, pogotovo samostalno bez roditelja, pa je prijedlog da nastava ide preko TV kanala. Testiramo ono što bi od ponedjeljka trebalo početi uživo. Za učenike viših razreda i srednih škola već danas se mogu naći materijali na internetu. Apeliramo na roditelje da budu iz djecu, odnosno da osiguraju da netko bude uz djecu dok se ta nastava odvija - istaknula je.

