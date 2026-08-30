Plan za borbu protiv otpadne mafije: GPS, nadzor, zapljene, pečaćenja pogona i veće kazne
Stroža pravila stižu tek nakon afere s otpadom u Gospiću, a ironija je da Vlada sada i vraća neke odredbe koje je sama ranije ukinula. Uvode i crne liste pa zagađivači neće moći osnovati novu tvrtku, a gube i imovinu
Nakon što se pokazalo da su Josip i Monika Šincek imali preko svojih tvrtki model po kojemu su lažno deklarirali i uvozili otpad, zakapali ga u Gospiću, ilegalno odlagali u Senju i Benkovcu, a u Varaždinu ostavili tisuće tona odbačene plastike, Vlada je ipak odlučila postrožiti Zakon o otpadu. Pomalo je apsurd da je HDZ-ova Vlada premijera Andreja Plenkovića odlučila vratiti i neke kontrole koje je prije pet godina ukinula pod opravdanjem manje birokracije za poduzetnike. Analizirali smo nacrt izmjena zakona i usporedili sa sadašnjim i prijašnjim odredbama.