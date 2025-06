Plan za Thompsona: Za parking nema rješenja, zna se i tko sve plaća. Ovo su 4 faze zatvaranja

Zagrebački Hipodrom 5. srpnja postaje epicentar golemog okupljanja, koncert Marka Perkovića Thompsona najavljen je kao logistički i sigurnosni izazov bez presedana. Grad, policija, ZET, Čistoća, pa i zdravstvene službe, svi su na nogama.

Pročelnik Gradskog ureda za promet Andro Pavuna iznio je dramatičan plan zatvaranja u tri ključne faze, koje će potpuno promijeniti život jugozapadnog dijela grada.

Faza 1, odnosno crvena zona, kako su je nazvali, zatvara se prva, a riječ je o neposrednoj okolici Hipodroma. Zatvaranje počinje kasno navečer u petak i traje do nedjelje ujutro. Svi koji rade noćnu smjenu imat će mogućnost prolaska, ali se stanarima savjetuje da se naoružaju strpljenjem. Faza 1 odnosi se na kvartove i ulice Kajzerica, Središće, Zapruđe, Most slobode, Avenija Većeslava Holjevca, Ulica Hrvatske bratske zajednice, Trg Stjepana Radića i dio Vukovarske.

- Život u gradu zahtijeva prilagodbe - poručuje Pavuna. Druga faza je plava zona, koja uključuje Aveniju Dubrovnik i Ulicu SR Njemačke. Zatvaranje ovisi o broju pješaka na terenu, a konačnu odluku donosi policija u realnom vremenu. Tramvaji će voziti dokle god bude moguće, ali očekuju se kašnjenja i promjene trasa.

Zagreb: Priprema pozornice za koncert Thompsona | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Treća faza ili žuta zona takozvana je rezervna varijanta i odnosi se na dodatna zatvaranja. Ako se procijeni da sigurnost građana to zahtijeva, moguće je zatvaranje Jadranske avenije, od Lučkog do Remetinca, Remetinečka, Jadranski most, Selska do Horvaćanske, Savska do Zagrebačke avenije, Most mladosti, Avenija Marina Držića od Mosta mladosti do Vukovarske avenije.

- Ako deseci tisuća krenu pješke preko mosta, Držićeva se zatvara, nema druge - jasan je Pavuna.

Na pitanje novinara kako da građani Novog Zagreba idu na posao, Pavuna je uzvratio da, ako netko ne radi treću smjenu, u petak normalno ide na posao. Poseban problem mogla bi biti Kajzerica, gdje se očekuje prometni kolaps: "Gdje da ljudi parkiraju? Ne znam, kako bih ja znao?", izjavio je Pavuna, priznavši da je logistika iznimno zahtjevna, ali da Grad radi sve.

Zagreb: Priprema pozornice za koncert Thompsona | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Jadranski most bit će, kako kaže, zatvoren u subotu poslijepodne, osim ako kiša ne prepolovi posjet. ZET-ov terminal Glavni kolodvor bit će također zatvoren još od petka navečer, a tramvaji se povlače s Vukovarske.

- Naši tramvaji ne mogu prevesti 500.000 ljudi. Hodajte, prepustite tramvaje starijima - poručuje Pavuna te moli građane da tu subotu organiziraju tako da ne računaju na to kako mogu otići na izlet ujutro u Samoborsko gorje pa se autom vratiti popodne.

- Bit će izazovno, ne samo oko Hipodroma nego u cijelom Zagrebu. Moj apel je da se taj dan organizirate i što manje koristite osobne automobile. Organizirajte se da što manje ovisite o autu. Pješačite, idite biciklima, pokušajte na drugi način. Mislim da ne trebate računati da ćete u subotu ići u shopping, odite u danima prije - poručio je Pavuna i dodao kako će Grad angažirati 800 ljudi, ne računajući ZET-ovce, da održe red i čistoću. Na pitanje gdje će deseci tisuća ljudi ostaviti automobile Pavuna je ponovno bio jasan:

- Da postoji čarobna parking površina, otvorili bismo je odavno. Ali nemamo je! Grad već godinama ima problem s parkiranjem, a površine koje su detektirane nisu u vlasništvu Grada. Treba li Grad unajmljivati zemljišta za privatni koncert? - kaže gradski pročelnik te jasno poručuje da parkiranje 10.000 vozila dodatno guši kvartove i nije opcija.

Zagreb: Privremeno je zatvoren promet oko Hipodroma zbog radova na pripremi pozornice za Thompsonov koncert | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević također se osvrnuo na parkiranje te je upozorio da "Zagreb već ima kronični manjak parkirališta. Ako svi krenu osobnim automobilima, možemo se oprostiti od prohodnosti grada. Apeliram na posjetitelje da dolaze organizirano, autobusima, vlakovima, dijeljenjem prijevoza...". Tomašević je naglasio da su i mostovi prošle godine morali biti zatvoreni, a isti se scenarij ponavlja i sad.

- Hitne službe moraju imati slobodan prolaz, sigurnost svih mora biti prioritet - poručio je Tomašević.

Komentirajući ugovor s organizatorom, pojasnio je kako je maksimalni broj posjetitelja definiran sukladno procjeni nadležnih državnih institucija, koje određuju uvjete za evakuacijske i sigurnosne koridore te protupožarnu zaštitu.

- Grad u tome nema nadležnost. Ugovor je sklopljen tako da će broj posjetitelja biti određen prema važećim zakonima i procjeni nadležnih tijela - rekao je Tomašević.

Zagreb će za potrebe koncerta mobilizirati preko 800 djelatnika, ne uključujući ZET. Bit će postavljeno 400 hidranata s pitkom vodom, a uz njih i sedam cisterni. Čistoća će dežurati tijekom noći, a gradske službe najavljuju i moguće kašnjenje u čišćenju rubnih dijelova grada u nedjelju ujutro. Što se tiče Čistoće, ili kako ih je Pavuna nazvao "mali zeleni genijalci", bit će posebno organizirani. Ukupno 265 radnika, 10 grajfera, 18 vozila za odvoz otpada i 20 čistilica radit će na čišćenju u noći na nedjelju i u nedjelju.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Dok se Zagreb priprema za jedan od najvećih logističkih izazova godine, ostaje veliki znak pitanja - tko plaća cijenu spektakla.

Grad Zagreb, koji pokriva troškove čišćenja, komunalnog nadzora, sigurnosne koordinacije, javnog prijevoza i održavanja, nema ili ne želi objaviti podatak koliko će sve to koštati. Od Zagrebačkog holdinga i ZET-a, preko Zagrebparkinga i Čistoće, pa sve do gradskih ureda, redara i cisterni s pitkom vodom, sve to pokriva gradski proračun, odnosno građani Zagreba. Grad se transformira u koncertnu zonu, ali uz visoku cijenu. Kvartovi se zatvaraju, mostovi će možda biti blokirani, a automobili su praktički nepoželjni. Pješice, biciklom, busom, ali ni slučajno autom, poruka je jasna.

Jer, kako je rekao Pavuna: "Život u gradu znači prilagodbu. Ova subota traži maksimalnu!".

Željko Cvrtila, stručnjak za sigurnost smatra da se stvara histerija oko rizika koncerata i da je na djelu operacija zastrašivanja. Objašnjava rizike za 24sata, ali smatra da organizator, Grad i država poduzimaju niz mjera da se rizici smanje na najmanju mogućnost..

Zagreb: Priprema pozornice za koncert Thompsona | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Zdravstveni rizici su mali. Naime, da netko umre usred koncerta od srčanog udara su deset puta manji nego da mu se dogodi kod kuće jer će brže Hitna pomoć doći na koncertu nego kod kuće. Dalje, imamo rizik smrti od nereda, ali nema naznaka da će doći do nereda, nisu prosvjedi, nije nogometna utakmica. Na koncertu imamo tisuće policajaca u sektorima kojima je najduže pet minuta potrebno da dođu do nekoga tko pravi nered- kaže Cvrtila kojeg jedino brine kako će ljudi s periferije, gdje je zatvoren promet, doći do koncerta.

- Trebalo je organizirat autobuse, kružne koji se samo vrte i voze - kaže Cvrtila.

