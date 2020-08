Planinara na Medvednici napali stršljenovi, zbog otrova se nije mogao kretati, spasio ga HGSS

Kada se više nije mogao kretati, nazvao je suprugu, koja je potom zvala HGSS. Obzirom da je iskusna planinarka, dala je precizne upute o kretanju supruga, pa su ga brzo pronašli

<p>Nedjeljno podne spašavatelja HGSS Stanice Zagreb prekinuo je neobičan, ali vrlo ozbiljan poziv u pomoć sa Zagrebačke gore. Iskusni zagrebački planinar imao je nesreću da su u blizini klupice za odmor na planinarskoj stazi broj 10, stršljeni napravili gnijezdo te ga je jedan od njih napao i ubo u nadlakticu kada je sjeo odmoriti.</p><p>Planinar se smjesta udaljio, ali je njegovo tijelo nakon dvjestotinjak metara počelo reagirati na otrov te se više nije mogao kretati. Sjeo je i nazvao suprugu koja je preko centra 112 zatražila pomoć HGSS-a. Gospođa i sama planinarka, dala je vrlo precizne informacije o polasku i kretanju svog supruga pa smo vrlo lako ustanovili gdje se on nalazi nakon čega se sedam spašavatelja hitno uputilo u pomoć. </p><p>Kako se unesrećena osoba nije više javljala na telefon supruga je kontaktirala i susjedu koja također živi na obroncima Zagrebačke gore te se ona terenskim motociklom zaputila prema nesretnom planinaru.</p><p>Kada su spašavatelji stigli do unesrećenog on je već bio boljeg općeg stanja, a uz njega se nalazila i liječnica koja je slučajno naišla planinareći. Spašavatelji su niz planinu transportirali unesrećenog i na šumskoj cesti predali hitnoj medicinskoj pomoći.</p><p>Ova je akcija spašavanja imala više elemenata koji mogu služiti za primjer u ovim teškim vremenima. Planinar je o svom kretanju unaprijed obavijestio bližeg člana obitelji koji je u trenutku potrebe vrlo detaljno te informacije mogao prenijeti spašavateljima kojima je jedino preostalo da se upute na mjesto nesreće, objavili su iz HGSS-a.</p><p>Susjedi su se organizirali i krenuli pomoći prijatelju te su s njim ostali čekati pomoć. Pohvalili bismo suprugu koja je vrlo staloženo i efikasno djelovala u ovoj situaciji koja je sigurno za nju bila stresna, ali i susjede koji su nesebično krenuli u pomoć.</p>