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Planiraju drastično poskupjeti ulaz u Veneciju: Evo koliko bi mogao koštati dan u gradu

Piše HINA,
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Planiraju drastično poskupjeti ulaz u Veneciju: Evo koliko bi mogao koštati dan u gradu
Ovako izgleda Venecija tijekom vikenda, uskoro će se za ulaz u grad plaćati 10 eura | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Svrha ovakve mjere je obuzdati masovni turizam, ali kritičari već neko vrijeme tvrde da trenutačna cijena ulaznice ne utječe na odvraćanje bilo kojeg turista od posjeta Veneciji

Prijedlog novog gradonačelnika Venecije Simonea Venturinija o mogućem znatnom povećanju cijene ulaznice za jednodnevne izletnike u taj sjevernotalijanski grad kanala potaknuo je rasprave, piše u petak agencija dpa. "Ako trenutačno ta cijena iznosi između 5 i 10 eura moj je prijedlog da se ona određenim danima poveća na između 30 i 50 eura", prenio je njegove riječi u petak list Corriere della Sera. Venturini je na lokalnim izborima krajem svibnja pobijedio kao kandidat desnog centra, naslijedivši na toj funkciji Luigija Brugnara koji je gradonačelničku funkciju obnašao deset godina.

Ove godine Venecija posjetiteljima koji u gradu borave kratko naplaćuje ulaznicu po cijeni od 10 eura u razdoblju od ukupno 60 dana, sve do kraja srpnja - čak i ako provedu tek nekoliko sati na ulicama oko Trga svetog Marka i mosta Rialto. Oni koji rezerviraju bar tri dana unaprijed plaćaju 5 eura.

Svrha ovakve mjere je obuzdati masovni turizam, ali kritičari već neko vrijeme tvrde da trenutačna cijena ulaznice ne utječe na odvraćanje bilo kojeg turista od posjeta Veneciji.

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Tijekom izborne kampanje Venturini je predložio povećanje cijene ulaznice određenim danima kada se očekuje posebno velik broj jednodnevnih izletnika.

No on nema ovlasti za povećanje cijene ulaznica. I premda je naknada uvedena, sukladno općinskom pravilniku, gornja granica je određena nacionalnim zakonom.

Venturini se stoga mora konzultirati s vladom u Rimu.

Stručnjak za ustavno pravo Ludovico Mazzarolli za Corriere della Ser je iznio određene pravne prepreke, kazavši kako bi se naplata ulaznice po cijeni od 50 eura mogla protumačiti kao ograničenje slobode kretanja.

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