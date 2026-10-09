Planirao napad poput 11. rujna? Kopilot htio oteti avion i zabiti ga u izraelsku zračnu luku

Omanski državljanin, kopilot kompanije flydubai, planirao je oteti avion na liniji Dubai-Tel Aviv i zabiti ga u terminal izraelske zračne luke Ben Gurion 30. rujna, no u tome ga je spriječio kolega pilot, rekao je u petak glavni državni odvjetnik Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), prema državnoj novinskoj agenciji.

Plan je bio inspiriran 11. rujnom 2001. kad su na sličan način napadnute Sjedinjene Države, vjeruju javni tužitelji UAE-a na temelju istrage pokrenute 1. listopada.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Modi razgovarao s pilotom | Video: 24sata/Reuters

Utvrdili su da je osumnjičeni Hammam al-Hammami iskoristio dva prethodna leta u Tel Aviv da se "upozna s rutom i zračnom lukom", navodi novinska agencija WAM.

Državni odvjetnik je rekao da je radio za nekoliko zrakoplovnih kompanija u različitim zemljama, uključujući Oman Air i Royal Air Maroc, prije nego što se pridružio kompaniji flydubai u siječnju 2026. godine.

U incidentu koji su tužitelji UAE-a nazvali terorističkim napadom, kopilot je tijekom leta napao kapetana sjekirom za slučaj nužde.

Pilot je uspio otvoriti vrata kokpita, a putnici su svladali napadača.

Tako je izbjegnuta katastrofa na letu na kojem je više od 170 putnika i članova posade.

Rezervni pilot Flydubaija koji je putovao tim letom preuzeo je kontrolu nad zrakoplovom i sletio u zračnu luku Tabuk na sjeverozapadu Saudijske Arabije, gdje su saudijske vlasti privele kopilota.