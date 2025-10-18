Planirate put u Austriju? Od 1. studenog vrijede stroga zimska pravila, kazne idu do 10.000 €

S prvim danom studenog, za sve vozače koji planiraju putovanje u Austriju, bilo turistički ili poslovno, na snagu stupaju strogi propisi o obaveznoj zimskoj opremi. Od 1. studenog do 15. travnja iduće godine, austrijski zakon nalaže korištenje adekvatne opreme u zimskim uvjetima, a nepoštivanje ovih pravila može vas stajati ne samo živaca, već i značajnog iznosa novca, uz ozbiljne pravne posljedice u slučaju prometne nesreće.

Za razliku od Hrvatske, gdje je zimska oprema obvezna na određenim dionicama neovisno o vremenu, Austrija primjenjuje takozvanu "situacijsku obvezu" za osobna vozila. To znači da je vaša dužnost kao vozača osigurati da je vozilo propisno opremljeno čim se na kolniku pojave snijeg, bljuzgavica ili led. S obzirom na nepredvidivost alpske klime, ovo pravilo u praksi znači da je putovanje bez zimskih guma u tom razdoblju iznimno rizično.

Što se smatra zimskom opremom u Austriji?

Austrijski propisi precizno definiraju što čini adekvatnu zimsku opremu, a naglasak je prvenstveno na gumama. Kako biste bili sigurni na cesti i u skladu sa zakonom, važno je provjeriti nekoliko ključnih stavki.

Za osobne automobile i laka teretna vozila do 3,5 tone najveće dopuštene mase, obveza nalaže postavljanje zimskih guma na sva četiri kotača. Da bi se guma smatrala zimskom, mora nositi jednu od sljedećih oznaka: "M+S", "M.S." ili "M&S". Od 2018. godine kao zimske gume priznaju se i one s alpskim simbolom (planinski vrh s pahuljom snijega). Cjelogodišnje gume također su prihvatljive, ali samo ako nose jednu od navedenih oznaka.

Osim oznake, ključna je i dubina profila. Austrijski zakon zahtijeva minimalnu dubinu od 4 mm za radijalne gume (najčešći tip) i 5 mm za dijagonalne gume. Ovo je znatno strože od ljetnog minimuma i ključno za dobro prianjanje na skliskim površinama. Gume koje ne zadovoljavaju ovaj uvjet smatraju se neispravnima.

Lanci za snijeg: Alternativa i dodatna obveza

Zakon dopušta i alternativu: korištenje ljetnih guma s lancima za snijeg postavljenim na najmanje dva pogonska kotača. Međutim, ova je opcija dopuštena isključivo ako je cesta u potpunosti ili gotovo u potpunosti prekrivena snijegom ili ledom. U praksi, ovo je nepraktično rješenje za duža putovanja jer se uvjeti na cesti brzo mijenjaju.

Važno je napomenuti da na određenim planinskim dionicama postavljenim prometnim znakom može biti propisana obavezna upotreba lanaca, čak i ako imate zimske gume. Stoga je preporuka uvijek imati atestirane lance u prtljažniku. Lanci moraju odgovarati standardima ÖNORM V5117/V5119 ili biti odobreni od strane EU. Takozvane "čarape za snijeg" ne smatraju se adekvatnom zamjenom za lance.

Za teška teretna vozila s masom iznad 3,5 tone i autobuse vrijede još stroža pravila. Za razliku od osobnih automobila, njihova obveza nije situacijska – oni moraju imati zimske gume tijekom cijelog propisanog razdoblja, bez obzira na to ima li snijega na cesti.

Kamioni (>3,5 t): Obveza zimskih guma na najmanje jednoj pogonskoj osovini traje od 1. studenog do 15. travnja.

Autobusi: Obveza vrijedi od 1. studenog do 15. ožujka.

Osim toga, vozači ovih vozila moraju u navedenom razdoblju u vozilu obavezno imati i odgovarajuće lance za snijeg.

Vrtoglave kazne

Austrijska policija vrlo ozbiljno shvaća propise o zimskoj opremi. Vožnja u zimskim uvjetima bez adekvatnih guma ili lanaca može rezultirati standardnom kaznom od oko 60 €. Međutim, ako se procijeni da ste takvom vožnjom ugrozili druge sudionike u prometu, kazna može narasti do vrtoglavih 5.000 €, a u slučaju prometne nesreće i do vrtoglavih 10.000 €. U krajnjem slučaju, policija ima ovlast isključiti vozilo iz prometa.

Još veći problem nastaje u slučaju prometne nesreće. Austrijski zakon primjenjuje princip "obrnutog tereta dokazivanja". To znači da vozač koji je sudjelovao u nesreći s ljetnim gumama mora dokazati da bi se nesreća dogodila i da je imao propisanu zimsku opremu. Ako to ne uspije, automatski se smatra barem djelomično krivim, što može dovesti do toga da osiguravajuće kuće, poput Allianza ili drugih, odbiju isplatiti štetu.

Prije polaska na put, svakako provjerite stanje guma i opreme te se informirajte o uvjetima na cestama putem službenih stranica kao što je oesterreich.gv.at. Sigurnost nema cijenu, a pravovremena priprema najbolja je prevencija neugodnih iznenađenja na putu.