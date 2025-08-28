Planuo gliser u Crikvenici: 'Gusti crni dim se širio, ljudi su odmah skočili u more. Stigli vatrogasci'

Na benzinskoj postaji u Crikvenici u četvrtak je izbio požar na jednom gliseru.

- Bili smo u susjednoj luci i odjednom smo ugledali gusti crni dim pa smo pojurili vidjeti treba li nekome pomoći - govori nam naš čitatelj koji je požar i snimio.

Pokretanje videa... 00:39 Zapalio se gliser u Crikvenici | Video: Čitatelj 24sata

- Ljudi koji su bili na gliseru odmah su poskakali u more. Na sreću, nitko nije ozlijeđen. Zatim su došli vatrogasci i policija - dodaje čitatelj.

Informaciju su nam potvrdili i iz PU primorsko-goranske. Oni su dojavu zaprimili u 13:50, a utvrđeno je kako se zapalio motor glisera netom nakon isplovljavanja.

Ozlijeđenih nema, a policijski očevid još je u tijeku.