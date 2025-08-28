Bili smo u susjednoj luci i odjednom smo ugledali gusti crni dim pa smo pojurili vidjeti treba li nekome pomoći, govori nam nač čitatelj
INTERVENIRALI VATROGASCI
Planuo gliser u Crikvenici: 'Gusti crni dim se širio, ljudi su odmah skočili u more. Stigli vatrogasci'
Čitanje članka: < 1 min
Na benzinskoj postaji u Crikvenici u četvrtak je izbio požar na jednom gliseru.
- Bili smo u susjednoj luci i odjednom smo ugledali gusti crni dim pa smo pojurili vidjeti treba li nekome pomoći - govori nam naš čitatelj koji je požar i snimio.
Pokretanje videa...
- Ljudi koji su bili na gliseru odmah su poskakali u more. Na sreću, nitko nije ozlijeđen. Zatim su došli vatrogasci i policija - dodaje čitatelj.
Informaciju su nam potvrdili i iz PU primorsko-goranske. Oni su dojavu zaprimili u 13:50, a utvrđeno je kako se zapalio motor glisera netom nakon isplovljavanja.
Ozlijeđenih nema, a policijski očevid još je u tijeku.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku