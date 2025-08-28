Obavijesti

INTERVENIRALI VATROGASCI

Planuo gliser u Crikvenici: 'Gusti crni dim se širio, ljudi su odmah skočili u more. Stigli vatrogasci'

Planuo gliser u Crikvenici: 'Gusti crni dim se širio, ljudi su odmah skočili u more. Stigli vatrogasci'

Bili smo u susjednoj luci i odjednom smo ugledali gusti crni dim pa smo pojurili vidjeti treba li nekome pomoći, govori nam nač čitatelj

Na benzinskoj postaji u Crikvenici u četvrtak je izbio požar na jednom gliseru. 

- Bili smo u susjednoj luci i odjednom smo ugledali gusti crni dim pa smo pojurili vidjeti treba li nekome pomoći - govori nam naš čitatelj koji je požar i snimio.

- Ljudi koji su bili na gliseru odmah su poskakali u more. Na sreću, nitko nije ozlijeđen. Zatim su došli vatrogasci i policija - dodaje čitatelj.

Informaciju su nam potvrdili i iz PU primorsko-goranske. Oni su dojavu zaprimili u 13:50, a utvrđeno je kako se zapalio motor glisera netom nakon isplovljavanja. 

Ozlijeđenih nema, a policijski očevid još je u tijeku.

