Ovo su plavi anđeli iz Rijeke. Spasili muškarca od utapanja pa poručili: 'Pamtit ćemo tu noć'

Zahvaljujući prisebnosti i brzoj reakciji riječkih policajaca Christiana Majdandžića (24) i Alena Marmaraca (36), u riječkoj luci u nedjelju izbjegnuta je tragedija i spašen ljudski život.

Hrabri dvojac se tijekom redovne ophodnje na Adamićevu gatu malo prije 23 sata našao u neuobičajenoj situaciji koja je zahtijevala brzo razmišljanje i prisebnost.

- Hodali smo rivom i začuli tupi udarac. Nekoliko metara dalje vidjeli smo zaštitara kako nam maše i doziva u pomoć. Dotrčali smo do njega i shvatili da se u moru utapa čovjek. Nalazio se između dvije jedrilice i lagano već tonuo pod trup jedne od njih. Uvidjevši da je situacija kritična, automatski sam skinuo opasač s opremom (pištoljem, lisicama, pepper sprayem, palicom i baterijom) jer ona teži oko 7 kg i to bi mi samo otežalo plivanje. Skočio sam u more i krenuo brzo plivati prema čovjeku - prisjetio se hrabri Christian. U pomorskoj policiji radi tri godine, od kojih dvije u paru s kolegom Alenom, koji iza sebe ima već 12 godina staža.

- Kroz glavu mi je samo strujala misao da ga spasimo. Doplivao sam do njega, jednom rukom mu podigao i pridržavao glavu iznad morske površine, a drugom sam ga vukao prema obali. U međuvremenu je Alen, koji me čekao na obali, zvao Hitnu pomoć. Doplivao sam do obližnjih stepenica. Nasreću, bila je oseka i Alen je gospodina uhvatio za remen. Izvlačenje je bilo dosta zahtjevno jer su stepenice bile skliske, a radilo se o krupnijemu muškarcu od oko 120 kg, čije tijelo je zbog šoka bilo u skroz opuštenom stanju. Zajedno smo uprli svom snagom, izvukli ga i polegli na rivu. Iz usta mu je išla pjena, jako se nagutao vode, a koliko je bio u šoku, govori i kretnja kojom je u svem tom bunilu namještao sat na ruci. Ubrzo je došla Hitna, koja je dalje preuzela brigu o njemu i prevezla ga u bolnicu - rekao je Christian.

Poslije su doznali da su spasili 69-godišnjaka, koji, zahvaljujući hrabrim riječkim dečkima, od nedjelje može slaviti drugi rođendan. Pri povratku na rivu zaboravio je gdje je usidrio unajmljenu jedrilicu. Putem je pitao zaštitara da mu pomogne u potrazi. Zajedno su je pronašli, a kako bi mu zahvalio, čovjek je iz hladnjaka jedrilice izvukao pivo i krenuo pružiti ga zaštitaru, koji se tad nalazio na rivi. No u hodu se poskliznuo te snažno udario glavom u aluminijski stup brodice i pao u more.

Nasreću, u blizini su se našli požrtvovni policajci, koji nisu ni časa dvojili što im je činiti.

- Sve je to u opisu posla - kažu nam skromno kolege, koje, osim posla, veže prijateljstvo. Uvijek rade u paru, zajedno odlaze na mnogobrojne intervencije, a koliko su bliski i vole raditi zajedno, govori i to što u isto vrijeme uzimaju i godišnje odmore.

Rijeka: Djelatnici policije spasili utopljenika u riječkoj luci | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Nakon povratka kući u jutarnjim satima, dvojac je otišao spavati, no san je teško dolazio na oči.

- Cijelo vrijeme smo razmišljali kako je čovjek, je li se potpuno oporavio, kakve su posljedice... Ja sam iduće jutro morao u bolnicu na pregled jer sam pri spašavanju pretrpio lakšu frakturu zgloba na ruci, pa sam tada doznao da se čovjek nalazi na Odjelu pulmologije, ali nije životno ugrožen. Htjeli smo ga posjetiti, ali nam nisu dopustili, no bilo nam je mnogo lakše kad smo doznali da će biti sve u redu - prisjećaju se mladi policajci.

Ovo im je prvi put u karijeri da su nekog spašavali iz mora i tu noć pamtit će kao jednu sa sretnim završetkom.

- Imamo svakakvih intervencija, ali najviše onih koje se tiču zapljene droge. Te intervencije su, nažalost, zadnjih godina u porastu i, nažalost, najčešće je riječ o mladim ljudima - navode nam.

Da će biti policajci, znali su još od mladih dana.

- Ja mogu reći da sam još kao dječak znao da ću se baviti ovim poslom. To mi je oduvijek bila želja, a sigurno je na to neizravno utjecala i moja majka, koja je također policajka. Christian je to shvatio u tinejdžerskim danima, a njemu je i stric u policijskim vodama. Zna biti napeto i zahtjevno, ali spoznaja da radite posao na dobrobit svih ljudi velika je satisfakcija - kaže Alen, koji se, kao i kolega Christian, stresa najbolje rješava igrajući se sa svojim djetetom, nogometom ili provodeći slobodno vrijeme s obitelji.

Posao, ističu, nikad ne nose kući, pa tako ni o ovom spašavanju nisu razgovarali sa svojim najmilijima.

- Ono što prvo naučite u ovom poslu je da ga ne nosite kući. Što se radi na poslu, ostaje na poslu. Nema smisla time opterećivati svoje - zaključuje nasmiješeni dvojac, za čiji su hrabri čin supruge doznale iz novina.