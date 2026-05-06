Plavi pečati, potpisi i papir odlaze u povijest: U škole stižu digitalne svjedodžbe i uvjerenja

Učenici osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj mogli bi na kraju ove godine po prvi put, uz papirnate, dobiti i digitalne svjedodžbe. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih u e-savjetovanje pustilo je "Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama".

Kad bude usvojen, a to će biti kroz dva do tri tjedna, sve škole u Hrvatskoj dobit će mogućnost da pripreme i izdaju digitalne svjedodžbe, svjedodžbe o završnom radu (za srednje škole), te razna uvjerenja. Kako je pojasnio ministar Radovan Fuchs i njegovi suradnici, time će se znatno olakšati administracija ravnateljima i školama općenito, te se sasvim smanjiti mogućnost izdavanja lažnih dokumenata.

- Romantična uspomena plavog pečata odlazi u povijest, želimo rasteretiti školske zbornice i službe. Sigurnost papira oslanja se na povjerenje, digitalna na kriptografiju - kazao je Antun Matija Filipović, voditelj službe za operativnu sigurnost CARNET-a.

Svjedodžbe, podsjetimo, za svakog učenika moraju ručno potpisati razrednica/razrednik, te ravnatelj škole, uz specifični plavi pečat. Sada se to mijenja digitalnim dokumentom koji će imati kvalificirani pečat i QR kod, čime se osigurava pravna sigurnost, a svi dokumenti su usklađeni s e-upravom, pojašnjeno je. Ono što je najvažnije za škole, više nisu potrebni potpisi razrednika i ravnatelja.

- Škole mogu izdavati svjedodžbe i uvjerenja u elektroničkom obliku, uz postojeći pisani oblik. Ovo ubrzava administrativne procese, a roditelji i učenici mogu primati dokumente elektronički. Smanjuje se papirnati otpad i administracija, te se povećava dostupnost. Za sva tri dokumenta će se primjenjivati jedinstveni standard, bez fizičkih potpisa, s pečatom i QR kodom. Sve škole će primjenjivati jedan model - istaknula je Marijana Gojčeta, ravnateljica Sektora za darovite i djecu s teškoćama te informacijsku potporu sustavu odgoja i obrazovanja.

Kriptirani dokumenti, potvrđeni ovom sigurnosnom zamjenom, neće se ni na koji način moći falsificirati, ističu iz CARNET-a.

Uz ovogodišnje svjedodžbe, digitalizirane su i prošlogodišnje, istaknuto je. Ranije godine neće ići u digitalizaciju. To je napravljeno s diplomama, koje se digitaliziraju do 1985. godine, no škole to neće raditi.

Uz digitalne diplome, škole će po svojoj odluci, kao i u dogovoru s učenicima i roditeljima, i dalje moći izdavati papirnate svjedodžbe. Papirnate svjedodžbe sasvim sigurno će se izdavati na kraju ove školske godine, iako će biti dostupne i digitalne, barem za učenike koji završavaju osnovnu i srednju školu. Naime, pri upisu srednje škole, u većini slučajeva, učenici moraju predati svjedodžbe od 5. do 8. razreda, uz ostalu dokumentaciju.

Za upis na fakultet, uz ostalo, budući studenti trebaju predati svjedodžbe svih razreda srednje škole, te svjedodžbu o maturi.

Sustav digitalnih svjedodžbi zasad nije povezan s e-Maticom na način da bi srednje škole i fakulteti mogli povlačiti digitalne svjedodžbe, pa će to vjerojatno doći na red iduće godine. No bez obzira na to, digitalne svjedodžbe moći će se povući iz sustava i isprintati.

- I ovogodišnji maturanti će dobiti te digitalne diplome. Škole će same odlučivati hoće li izdavati i jedne i druge, ili samo digitalne. No ove godine još neće biti direktnog povlačenja svjedodžbi za upise - kazao je Tihomir Markulin, pomoćnik ravnatelja CARNET-a.

Radi se o procesu digitalne transformacije obrazovnog sustava prema regulama EU.

- Ovime završavamo proces digitalizacije obrazovnog sustava. Mogu samo pohvaliti CARNET, želim izraziti zadovoljstvo da smo na pragu potpune digitalizacije obrazovnog sustava. Krenuli smo s visokim školstvom, diplomama, omogućili elektronski upis učenika u srednje škole, pa elektronski upis iz dječjih vrtića u osnovnu školu, cijela vertikala je zadovoljena. Sad idemo i na digitalni oblik svjedodžbi. Osim čitavog niza pogodnosti za roditelje i korisnike, sad je QR kodom sve validirano i potvrđeno od strane institucija i nemoguće ga je falsificirati - istaknuo je ministar Fuchs.