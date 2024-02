Plažu Sakarun prekrile uginule želve: Šest je mrtvih već dulje vrijeme, jedna ide na autopsiju

Ukupno sam ih prebrojio 12, među njima je bilo malih, otprilike od četiri do pet kilograma, što bi značilo da su mlade, pa sve do onih koje su i desetak puta veće, rekao je Vedran Petešić, stanovnik Dugog otoka, koji je nakon velikog juga, u uvali Sakarun, ugledao kornjače kojima nije bilo spasa.

- Jedna od njih davala je znakove života, no već je bilo prekasno. Po meni, orkansko jugo ih je nabacalo na komade kamenja, pa je nekima uništilo oklope, to je isto jako opasno za njih. Nije neobično da veliko jugo donese mnogo naplavina, smeća, a nalazim često u uvali i uginula morska bića - rekao je Vedran, koji je dojavio nadležnima što se dogodilo na jednoj od najljepših jadranskih plaža.

Među stručnjacima koji su izašli na teren bila je i Morana Bačić, zaposlena u Naturi Jaderi, javnoj ustanovi koja upravlja zaštićenim dijelovima prirode Zadarske županije.

- Znamo da je Sakarun na južnoj strani otoka, sam oblik uvale je takav da skuplja sve što se nađe u moru kad je veliko jugo, a tek treba vidjeti što se točno dogodilo - rekla je mr. sc. biologije Morana Bačić.

- Sedam kornjača je nađeno na Sakarunu od čega je šest starih, odnosno uginule su prije više mjeseci. Tek jedna velika metar ide u Zagreb na autopsiju. Zakon nalaže da ih se šalje na Veterinarski Institut. Ako su već dulje mrtve, onda ih zbrinjava lokalno komunalno poduzeće - objasnila je.

Dok ne bude više detalja što se točno dogodilo, stručnjaci mogu samo nagađati.

- Kako izgleda Sakarun, moguće je da ih je jugo podavilo. Glavate želve su strogo zaštićena vrsta i ovakve stvari se, nažalost, događaju. Po ovom što sam vidio želve su se našle na krivome mjestu i u krivo vrijeme, to se i ljudima zna dogoditi. Po meni, moguće je to jednostavno prirodni incident, ako o ovom slučaju ne saznamo u međuvremenu nešto novo. Glavate želve jesu odlični plivači, ali imaju pluća. To znači da trebaju udahnuti, pa je moguće da nisu uspjele - rekao je Alen Soldo, profesor s Odjela za studije mora Sveučilišta u Splitu.

Glavate želve jedini su gmazovi koji žive u Jadranu. Dio koji živi u našim vodama razmnožava se u Grčkoj, a procjenjuje se da u cijelome Mediteranu živi tek oko 5000 jedinki.