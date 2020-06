Plenki izazvao Beru na dvoboj: 'Vodio bi državu, a Agrokor je htio riješiti vrećicom kupusa'

HDZ je u Fond za obnovu Zagreba uplatio 1.1 milijun kuna. Nisam primijetio da je itko drugi dao sredstava kao HDZ, napisao je Plenković u svojoj objavi

<p><strong>Andrej Plenković </strong>je preko Facebooka objavio da je pristao na sučeljavanje na HRT-u, te pozvao <strong>Davora Bernardića</strong> da dođe. Njegov status prenosimo u cijelosti:</p><p><em>Pristao sam na sučeljavanje na HRT Vijesti. Pozivam Bernardića da dođe, da hrvatska javnost čuje tko što nudi, ali i tko je što uistinu postigao. Najbolji je to način da razobličimo podmetanja i tanke floskule koje on i ekipa oko njega puštaju svih ovih godina. Onaj tko je krizu s Agrokorom htio "riješiti" s vrećicom kupusa nije u stanju odgovorno voditi državu. </em></p><p><em>Važno je razgrnuti lažnu tezu da je nužno iste sekunde donijeti bilo kakav Zakon o obnovi, bez obzira na njegovu kvalitetu. Šteta iznosi golemih 86 mlrd kn, 25.000 zgrada je oštećeno u potresu, i Zagreb se neće obnavljati 2 ili 3 dana nego 10 godina. Stoga Zakon mora biti najbolji mogući! </em></p><p><em>Naša #VladaRH i dalje će voditi Hrvatsku i naći sva potrebna sredstva, to zasigurno neće raditi neka politička opcija koja nije dala ništa u Fond za obnovu Zagreba - za razliku od HDZ-a koji je uplatio 1.1 mil. kn, plus to što su se naši ministri i zastupnici odrekli plaće za ožujak. </em></p><p><em>Nisam primijetio da je itko drugi dao sredstava kao HDZ. Video konferencija s investicijskim savjetnicima za otkup INA-e bila je dobra te je temelj za daljnje pregovore s mađarskom stranom. Logično je da ne možemo otkriti podatak na koliko procjenjuju vrijednost kompanije - ni iz taktičkih razloga to ne bi bilo mudro za Hrvatsku. Prvi sastanak s MOL-om očekuje se do kraja mjeseca.</em> </p>