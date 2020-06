Plenki je Batman, Jandroković Robin, Bandić je Joker... A njima je Hrvatska kao putujući cirkus

Dok dio Hrvata brine kako će preživjeti turističku sezonu bez turista, političari se nadmeću u usporedbama sa superjunacima. Hrvatskoj u ovoj situaciji ne bi pomogli ni Avengersi

<p>Do jučer se javnost čudila komičarima, pjevačima i glumcima koji su osvajali glasove na domaćoj i svjetskoj političkoj sceni, no Hrvatska je otišla korak dalje pa se oboružala superjunacima i pajacima.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Hobotnica Josipe Rimac</strong></p><p>Heroji su isplivali nakon DORH-ove objave u kojoj su se osvrnuli na kritike predsjednika, premijera i ministra pravosuđa na njihov rad vezan uz uhićenje <strong>Josipe Rimac</strong>. Predsjednik <strong>Zoran Milanović</strong> je nakon toga izjavio: </p><p>“Mislim da je DORH mislio na Plenkovića. Nisu mislili valjda na Batmana” i krenuo je novi ciklus predizborna ciklusa. Ubrzo je ministar Tomislav Ćorić stao u obranu svojega šefa i zaključio: “Za većinu igrača na hrvatskoj političkoj sceni, onih koji su se bavili politikom, rezultati Vlade<strong> Andreja Plenkovića</strong> ga pozicioniraju kao Batmana i Supermana, sve u jednom. Tu ću stati”. </p><p>No ako ćemo tražiti vraga u detalju, ne smijemo zaboraviti da je prvi samoprozvani Batman i Superman ipak bio zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Dio Zagrepčana s godinama mu je okrenuo leđa te krenuo u glasne prosvjede, nezadovoljni vođenjem grada. </p><p>Od Bandića su napravili sumanutog Jokera pa je dojučerašnji samoprozvani junak preko noći postao neuravnoteženi negativac. No Bandić je za neke i Lazar. tako ga barem vidi <strong>Pavle Kalinić</strong> pojašnjavajući da je Bandić mnogo puta do sada bio politički otpisan pa je “uskrsnuo” poput Lazara.</p><p>Predizborni cirkus u punom je zamahu, a jučer ga je posebno začini Domovinski pokret. Ondje se izgleda razmišljalo o osnivanju Ministarstva sreće, no kasnije je <strong>Miroslav Škoro</strong> to opovrgnuo na Facebooku.</p><p>- Domovinski pokret ne planira povećavati broj ministarstava niti pospješivati daljnje bujanje ionako preglomaznog državnog aparata. Boje nas se pa izmišljaju da ćemo osnivati ministarstvo sreće. Mi znamo kako ćemo hrvatski narod usrećiti - tako što ćemo smanjiti broj ministarstava i decentralizirati državnu upravu. Zašto neka ministarstva ne bi bila u Slavoniji, a neka u Dalmaciji? I, na kraju, kome bi uopće mogli smetati podizanje kvalitete života i sreća hrvatskog naroda? - stoji u Škorinoj objavi. </p><p>Ako netko silno želi izmamiti osmijeh ljudima na lice, onda su to klaunovi. Škoro je ionako pola života zabavljao ljude pjesmom pa mu ova uloga sigurno ne bi teško pala. No po ideji osnivanja ministarstva sreće nisu originalni jer takvo ministarstvo postoji u Butanu. </p><p>Ondje su shvatili da BDP nije indikator kvalitete života i blagostanja u državi. Za Hrvatsku se to ne može reći jer, prema našim podacima, (ne)sreća građana je u skladu s BDP-om. Naime, MMF nam predviđa pad BDP-a za devet posto u ovoj godini, na što svakako ima utjecaj i korona kriza, no Hrvati su i prije toga na svjetskoj ljestvici Indeksa sreće bili najnesretniji narod u regiji. </p><p>Vratio nam se i <strong>Željko Kerum</strong>, kojemu ne treba plašt da bi bio junak. Kako sam kaže, on je samo davao, za razliku od drugih političara koji su samo uzimali. Kako se bacio u poljoprivredne vode, možda će biračima dijeliti kelj i kupus da ih odobrovolji.</p><p>Šalu na stranu, koji god junaci dođu na Markov trg, Hrvati smatraju da će im sve biti isto. Njima nije smiješno što nemaju ni zrno povjerenja u političare.</p>