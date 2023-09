Plenki je oporbu iskoristio da njima obriše pod

Oni u kupe, on u špade. Ne treba biti Baba Vanga da čovjek pogodi što će oporba na Aktualnom satu pitati premijera, i što im on neće odgovoriti - jer se Andrej Plenković uglavnom više trudi da oporbu iskoristi kao Domestos, da njima pobriše pod, nego da im jasno odgovori na pitanja. Već na početku sata Karolina Vidović Krišto krenula je optuživati Plenkovića i Gordana Jandrokovića za korupciju. Konstatirala je kako Plenković ne može biti premijer jer je "ucijenjen" - pa su je nakon nekoliko opomena izbacili iz sabornice. Ivan Penava nešto je nasitno svrdlao pazeći da se ne zamjeri budućemu možebitnom šefu u novoj većini - Domovinski pokret analitičari vide kao potencijalnoga koalicijskog partnera HDZ-a, nakon idućih izbora. Anka Mrak Taritaš postavila mu je pitanje tko će odgovarati za "aferu plin po jedan cent", na što joj je on odgovorio insinuacijama o sklonosti Rusima.