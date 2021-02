Andrej Plenković sve se češće ponaša kao Trump za siromašne. Medije i novinare okrivljava za nerazumijevanje uspjeha svoje vlade, ravnodušnost prema hadezeovcima kao “žrtvama diskriminacije”, paklenu urotu prožetu duhom zavjere. Proziva novinare za “agende” i “nebuloze”, tvrdeći kako neumorno ruju i rovare protiv njega i njegove vlade.

Zadnjih dana šef HDZ-a ratuje protiv vlasnika riječkog kafića Tri majmuna, ne trudeći se u njegovom činu vidjeti naznake “višestrukih konotacija”, premda je inače neobično sklon slojevitim tumačenjima. Rukavice koje je nosio u prvom mandatu, očito je skinuo pa udara na sve strane, gubeći osjećaj za mjeru.

Usporedba hadezeovaca sa Židovima je vrhunac njegove – budimo blagi - retoričke ekstaze. Ako je položaj hadezeovaca danas ravan položaju Židova u Reichu, jesu li Židovi u Reichu onda imali status kao hadezeovci u današnjoj Hrvatskoj (na to upućuje logika; ako je A jednako B, onda je B jednako A)?

Ovakva paralela čak ni u debelo zatrovanoj Trumpovoj Americi ne može proći nekažnjeno. Trumpova simpatizerka, glumica Gina Carano objavila je nedavno post prema kojemu Republikanci imaju jednak status kao i Židovi u Njemačkoj na početku Drugog svjetskog rata. Producent ju je odmah najurio iz serije „The Mandalorian“, poručivši joj da zauvijek zaboravi angažman kod njih. Glasnogovornik tvrtke Lucasfilm njene teze nazvao je “odvratnima i neprihvatljivima”. No, Plenković u svojim paralelama ne vidi ništa problematično, a napade na medije vremenom samo pojačava.

“Podcrtavam odgovornost medija i internetskog prostora da otklanjamo te nebuloze koje postoje u eteru. N1, NOVA, RTL, HTV, svi imate tu odigrati ulogu, nema dileme”, rekao je imperativno na presici u prosincu, pozvavši medijske kuće da populariziraju cijepljenje. Dok je nabrajao medije, uperenim kažiprstom (koji je uvijek znak prijetnje) pokazivao je novinare koji su sjedili ispred njega. “Ne znam zašto baš vas šalju na pressicu o korona virusu iako vi niste stručnjak za covid”, rekao je Hrvoju Krešiću sa N1. Istog novinara je prošlog ljeta, nakon susreta sa Novakom Đokovićem optužio da “voli agitirati za ekipu za koju bi želio da nije u oporbi, nego na vlasti. “

A Krešić mu je samo postavio logično pitanje – zašto građani koji su u kontaktu sa zaraženima od Covida moraju u samoizolaciju, a premijer ne mora, iako je pred milijunskim auditorijem pipao Đokovića. U siječnju je premijer doživio neuobičajen medijski bojkot zbog kašnjenja.

“Ima pitanja? Nema? Dobro, hvala!”

Odbio se ispričati, pa su ga novinari ignorirali. Istog mjeseca napao je “medijsku Hrvatsku” koja je objavila ono što su svi vidjeli – da su kuhari volonteri na Banovinu stigli prije i radili bolje od državnog Pletera, da je Crveni križ na vrijeme dostavio šator šatorašima ali su na potreseno područje šatori stigli prije iz Turske nego iz Zagreba i da su navijači prije pomogli ugroženim ljudima od onih koje za to plaća država.

“Nakon ovog iskustva imam toliko istančane radare i filtere da mi je u tri sekunde jasno tko ima kakvu agendu i tko mi spina nekakav projekt ili nekakav dojam za koji se želi ostaviti dojam da nešto nije u redu”, rekao je.

“Ma tko je taj koji će reći iz komfora svog naslonjača da nešto nije dobro? Temeljem čega? Temeljem kojih, čijih podataka?”, upitao se Plenković. Njegova vlada sada portalu Index prijeti sudskim progonom zbog postavljanja pop-up prozora s porukom: “Ako želite pristupiti Indexu molimo vas da nam potvrdite da ste čovjek!” (“Ne, ja sam član HDZ-a”, bio je jedan dogovor a drugi “Da, ja sam čovjek”). Index je prozor postavio u znak podrške riječkom kafiću Three Monkeys (kojega više ne treba posebno predstavljati) a on je taj pop-up nazvao govorom mržnje, iako se hadezeovac ne postaje rođenjem nego svjesnom, a rekli bismo i duboko promišljenom odlukom.

“Očekujem od brojnih dušobrižnika, moralizatora i ostalih koji sigurno ne toleriraju dvostruke kriterije da reagiraju na te pojave, pojave diskriminacije i govora mržnje. Ta vrsta šutnje traje već deset dana, a ja sam siguran da će ti dušobrižnici na to reagirati” rekao je premijer, čiju je izjavu ministrica kulture – zadužena za medije i medijsko zakonodavstvo – odmah proslijedila pravnoj državi. “Čim se to dogodilo, ja sam sa svojim kolegama to analizirala jer se dogodilo u jednom mediju. Po našoj analizi, radilo se o kršenju članka 12 stavka 2 Zakona o elektroničkim medijima. Trebat će se obratiti Vijeću za elektroničke medije, ja pretpostavljam da će oni kao neovisno tijelo provesti postupak”, rekla je Nina Obuljen Koržinek, a mi pretpostavljamo da nema šanse da se Vijeće (čiji članovi primaju astronomske plaće) oglušiti o ministričinu želju. Da ne bi bilo zabune, Obuljen Koržinek je rekla da će se ovo goniti po Kaznenom zakonu a ne zakonu o medijima, što znači da je moguća i zatvorska kazna. U regiji već imamo dva premijera koji su i glavni urednici svih medija; Orbana i Vučića. Čini se da je kandidaturu najavio i treći, Plenki. Nakon gušenja Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa, ozbiljne institucije, koja je svoj posao radila bez navodnika, sad hoće srezati i medije. Zadnji put je neka vlada prijetila tužbom 1997. kad su 22 člana Vlade podnijela tužbu protiv tadašnjeg urednika Globusa Davora Butkovića. ‘Hrvatska je vlada korumpirana i pod utjecajem organiziranog kriminala’, napisao je Butković, koji je samo prenosio izvješće američke konzultantske tvrtke Kroll. Taj je naslov, evergreen, možete ga staviti svaki tjedan hadezeova mandata i nećete pogriješiti.

Razlozi zašto je Plenković ljut na medije su jasni. To je zadnji džep otpora svevlasti. Mediji su srušili Karamarkovu vladu, njemu su otprašili 14 ministara, svakog tjedna otkriju neku novu aferu– Žinića, Tušeka, itd, i njemu je jasno da će mu doći glave ako ih ne zaustavi. Prijetnja Kaznenim zakonom nije izraz moći, nego simptom panike.

Kad god političari počnu napadati medije, to je jasan znak da im je loše krenulo. “Vi ste fake news!”, urlao je Donald Trump na novinare CNN-a u Bijeloj kući. “To je stvarno loše novinarstvo i trebali biste se vratiti izvještavanju umjesto senzacionalizmu”, rekao je novinaru NBC-a. Opleo je po tiskanim medijima. “Iznenađuje me kad čitam stvari u negativnim novinama kakvi su Wall Street Journal i New York Times. Jedva ih čitam. Ne koristimo ih u Bijeloj kući, a isto je i sa Washington Postom”, rekao je, otkazao im pretplatu. Čak je i Ivica Račan svojedobno napao “medijsku Hrvatsku”. “Na testu objektivnog prikazivanja rada ove Vlade pala je medijska Hrvatska. Mislim da je medijska Hrvatska prolupala”, rekao je Račan.

I Trump i Račan su nakon napada izgubili izbore. Ne zbog medija, već zbog toga što su građani njihove politike ocijenili lošima. Na proljeće, na lokalnim izborima, vidjet ćemo čiji su radari bolji– Plenkovićevi, ili medijski.