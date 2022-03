Plenki na nosaču aviona: Kao da snima nastavak Armagedona

Premijer Andrej Plenković obišao je u utorak francuski nosač zrakoplova Charles de Gaulle. Hrvatsko ratno zrakoplovstvo je, pak, s francuskim kolegama u zračnom prostoru iznad Istre, Kvarnera, Like i Korduna provodilo zajedničke vježbe. Sve u svrhu dodatnog poboljšavanja bilateralnih odnosa dvaju država.

"Posjet predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića Upravnom odboru Francuskog mornaričkog zrakoplovstva, u okviru jačanja bilateralnih odnosa i strateškog partnerstva Francuske i Hrvatske. Suradnja za jaču obranu", stoji na službenom Twitteru Francuske vojske.

Priložili su Francuzi i nekoliko zanimljivih fotografija, a nismo mogli ne primijetiti jednu. Na toj fotografiji hrvatski premijer Plenković nosi narančasti kombinezon. Neodoljivo podsjeća na Brucea Willisa i društvo u kultnom filmu Armagedon iz 1998.

Armagedon je američki znanstvenofantastični film katastrofe iz 1998. godine, koji je producirao i režirao Michael Bay, producirao Jerry Bruckheimer, a objavio Touchstone Pictures. Film prati grupu bušača za duboke jezgre koje je poslala NASA da zaustave gigantski asteroid na putu sudara sa Zemljom.

Plenkovićeva misija, usudili bi se reći, ipak nije toliko izazovna, budući da ima vremena prepucavati se s predsjednikom države Zoranom Milanovićem.

- Smatram da HV mora vježbati, to tako mora biti. Hrvatska nije velika država, ali je dovoljno velika da se takve vrste vježbi mogu odvijati na drugim visinama. Da je to objavljeno na radiju, to ništa ne znači. Najveći broj ljudi to nije znao. Radi se o aktivnostima koje će biti i ovih dana i koje sam odobrio, ali kad dođe do ovakvih detalja, reagirat ću. Premijer je otišao na nosač aviona drugi put u dva tjedna i tamo se osobno dogovarao s nekim admiralom pred načelnikom Stožera i pred svojim kućnim ljubimcem Banožićem. I onda je to admiral proveo, baš u vrijeme kad je premijer imao presicu - rekao je Milanović.

- O tom seljačkom ponašanju zaključite sami. Meni to nikada nije palo na pamet da radim. Ovdje izričito piše da je zajednički prelet dogovoren između premijera i admirala prilikom posjete nosaču zrakoplova. Toga više neće biti. Normalno da će avioni letjeti, ali nerad, nekompetencija, neznanje, neuređenost sustava ne mogu biti izgovor za ovakvo ponašanje i dogovaranje nekog tko nije u zapovjednom lancu, i to uz konjak i cigare - rekao je.

Nije trebalo dugo čekati na Plenkovićev odgovor.

- Insinuirati da je presica povezana s trenutkom preleta, sad je jasno da ju je Milanović iz ljubomore plasirao u medije kroz svoje trbuhozborce u medijima, je kriva. Jedini razlog zašto sam ja išao na tu presicu jer je glavni tajnik NATO-a iznio krivu informaciju. Isto tako, ove neke smiješne insinuacija da netko puši cigare i pije konjak na nosaču, pokazuje gdje je tko mentalno - odgovorio je Plenković sa službenog posjeta u Španjolskoj pa podvukao:

- Netko očito valjda, vodeći se vlastitim praksama koje se tiču konjaka ili nekog drugog alkohola, ili nekih cigara, misli da ja to radim. Niti pijem, niti pušim, a kamoli da bih to radio na francuskom nosaču aviona. Radim ono što mi je zadaća, brinem o svim pitanjima. A nije Milanović tu jedini... Za razliku od drugih, koji su prije tri tjedna odbijali podržati ukrajinsku rezoluciju i konzultirali se s njim dok je on imao prokremljinske istupe. A sada su se najedanput prosvijetlili i opametili i stali na pravu stranu. Pružit ću i njima, i njemu ruku da budemo na pravoj strani povijesti... Ali neću prihvatiti tu jednu nebitnu, bezobraznu komunikaciju nekoga tko oko dolaska aviona nije imao baš nikakvu ulogu.

S Plenkovićem i narančastim kombinezonom našalila se i bivša premijerka Jadranka Kosor.

"A je, istina; te narančaste odorice djeluju baš proljetno osvježavajuće i sužavaju u struku", napisala je Kosor na Twitteru.