Plenkijev gambit: Iz Vlade lete Horvat, Pavić, Divjak i Štromar?

Očekivale su se muke cijelo ljeto, a Andrej Plenković u samo pola dana uspio je osigurati 76 potpisa za novi premijerski mandat...

<p>HDZ na čelu s <strong>Andrejem Plenkovićem</strong> imat će homogenu, nikad stabilniju Vladu, koju će podržati manjinci, <strong>Radimir Čačić </strong>i HNS-ovac <strong>Predrag Štromar</strong>. S obzirom na rezultat od 66 mandata, koliko je dobio HDZ, postizborne kalkulacije nisu bile potrebne. Takvu vlast HDZ nije vidio još od vremena <strong>Franje Tuđmana</strong>, a sva ministarstva bit će u rukama jedne stranke. A doznajemo da već imaju plan i s manjim brojem ministarstava, ali i kojim ministrima će se Plenković zahvaliti.</p><p>Moći ćemo sad bez kočenja i natezanja provoditi reforme i osigurati zemlji gospodarski oporavak. Nema ucjena, nema trgovine i mi smo izuzetno sretni zbog toga.</p><p>Obećava to sugovornik iz HDZ-a i otvoreno priznaje da se osvajanju 66 mandata na ovim izborima nisu nadali niti u najluđim snovima. Ne moraju u koaliciju s <strong>Miroslavom Škorom</strong>.</p><p>- Na puste prijetnje čelnika Domovinskog pokreta, Miroslava Škore, da neće dopustiti da Plenković bude premijer, građani su jasno rekli što misle o tome - govori nam sugovornik iz vrha HDZ-a.</p><p>No ono što sad čeka novog/starog predsjednika Vlade Andreja Plenkovića jest sastaviti vladu koja će, doznajemo, biti osvježena mladim, sposobnim licima. Sugovornik blizak Plenkoviću kaže nam da premijer ima plan sastaviti mladu, svježu vladu, s ljudima koji nemaju repove.</p><p>Prvi potez na prvoj sjednici nove HDZ-ove vlade bit će promjena Zakona o ustroju Vlade i djelokruga ministarstava kojom će smanjiti broj ministarstava, najvjerojatnije će neka spojiti. No iako smo od više sugovornika koji su u vrhu HDZ-a pokušali doznati o kojim je ministarstvima riječ, nitko nam nije htio otkriti ograđujući se da će o tome premijer na kraju dati završnu riječ. Ono što se zna jest samo da će to biti prvi potez nove vlade.</p><h2>U ovoj Vladi manje ministarstava</h2><p>- Imamo neke računice, ali bilo bi neozbiljno da ja to sad iznosim makar i anonimno jer je ružno da to neki iz stranke prvo doznaju iz medija. No uvjeravam vas, sve će se vrlo brzo znati, baš kao i ostale reforme koje ćemo napraviti. Građani su nam dali ogromno povjerenje i mi ih nećemo izigrati - govori nam sugovornik iz vrha stranke te dodaje da im je zaista laknulo kad su vidjeli broj mandata jer je bilo jasno da neće trebati razgovarati s ljudima iz Domovinskog pokreta, koji su tijekom cijele kampanje slali svakakve ucjene, a na kraju se pokazalo da o njima neće ovisiti sastavljanje nove vlade.</p><p>Što se tiče novih imena koja bi trebala preuzeti ministarstva, i tu su naši sugovornici bili škrti, a na kraju su ipak otkrili da u Vladi definitivno od mlađih kadrova ostaju <strong>Zdravko Marić</strong>,<strong> Josip Aladrović,</strong> <strong>Tomislav Ćorić</strong>,<strong> Mario Banožić</strong>, <strong>Ivan Malenica</strong>, <strong>Oleg Butković</strong>, a vjerojatno i <strong>Marija Vučković</strong>. </p><h2>Božinović ostaje desna ruka</h2><p>- To su sve mladi kadrovi koji su se pokazali sposobnima. Osim Marića, koji je zaista na vrhu liste najsposobnijih ministara, ministar rad i mirovinskog sustava Josip Aladrović pokazao se izvrsnim. Baš kao i Malenica. Vjerujem, tako sam barem čuo, da će doći do promjena u nekim resorima koje drže spomenuti ministri. Govori se da možda Tomislav Ćorić neće više voditi energetiku te da bi mogao preuzeti gospodarstvo jer je i pisao gospodarski program. No pustimo to, znat će se uskoro, pa prošao je jedan dan od veličanstvene pobjede - govori nam naš sugovornik. </p><p>Što se tiče ministara koji su na ledu i najvjerojatnije neće sjediti u novoj vladi su <strong>Darko Horvat</strong> i, kako nam govori naš sugovornik, <strong>Marko Pavić</strong>. Ministrom <strong>Horvatom </strong>Plenković navodno nije bio impresioniran kad su se morale donositi brze gospodarske mjere za oporavak zemlje u vrijeme korona krize, a osim toga on je još jedini ostao kao svojevrsni predstavnik desne, Karamarkove struje, iako je na unutarstranačkim izborima podržao Plenkovićevu opciju.</p><p>A kad se govori o Marku Paviću, iako je on Plenkovićev čovjek još iz vremena kad mu je bio asistent u Bruxellesu, može se čuti da nema neke rezultate u svom resoru te da je mnogo bolja od njega bila bivša ministrica Gabrijela Žalac, koje se Plenković morao riješiti nakon afere s Mercedesom. </p><p>Također, ostaje prazno Ministarstvo obrazovanja, koje je u prošloj vladi dobio HNS, a sad je i ono u rukama HDZ-a. Navodno bi ono trebalo pripasti u ruke <strong>Radovana Fuchsa</strong>.</p><p>Od ostalih ministara iz stare Plenkovićeve vlade sigurni su<strong> Davor Božinović</strong>, koji ostaje ministar unutarnjih poslova i koji je jedan od najzaslužnijih za dobru kampanju koja je donijela slavlje u stranku, zatim stari/novi ministar zdravstva <strong>Vili Beroš</strong>, koji je osvojio više preferencijalnih glasova od samog Plenkovića, <strong>Tomo Medved</strong>, koji ostaje ministar branitelja, te ministar vanjskih poslova <strong>Gordan Grlić Radman</strong>. Ako to sve bude kako je sad rečeno za 24sata, riječ je definitivno o vladi koju smo već gledali uz nekoliko osvježenja koja bi trebala zamijeniti najslabije karike. </p><p>Što se tiče rezultata izbora, ni HDZ-ovci nisu prognozirali takav uspjeh na izborima. </p><p>- Nitko nije očekivao ovakav rezultat, bez obzira na to što sad svi govore da smo očekivali veličanstvenu pobjedu. Vjerujte mi, bilo je živčanih u vrhu još oko 13 sati. Ali onda sam nazvao kolegu na jugu zemlje koji je kontrolirao izlaznost naših ljudi i rekao mi, neću nikad zaboraviti: ‘Ovo su prvi izbori da ne moram nikoga zvati i tjerati ih da odu glasovati. Svi su izašli već do podne’. Tad sam znao da pobjeđujemo - kaže sugovornik iz HDZ-a.</p><p>Već u izbornoj noći svi uzvanici HDZ-ova stožera htjeli su biti u društvu Andreja Plenkovića, koji je članovima donio rezultat bolji nego što ga je svojedobno ostvarivao Ivo Sanader. Ni ne čudi da su ga svi hvalili, a čak i oni koji ga, govori nam jedan zagrebački HDZ-ovac, “nisu voljeli, sad mu skidaju kapu”. </p><h2>Hoće li Plenkiju vlast udariti u glavu?</h2><p>- Plenki će ostati zapisan u povijesti, a mogao bi dosegnuti obožavanje i Tuđmana - zaključuje naš sugovornik.</p><p>Na ovoj pobjedi Plenkoviću je čestitao i <strong>Siniša Hajdaš Dončić</strong> iz SDP-a, koji je gostovao u studiju 24sata. On se ne slaže s tezom koja dolazi i iz njegove stranke: da je Hrvatska ovom pobjedom Plenkovića otišla u desno. Ali se boji da sadašnjem premijeru ovako stabilna većina ne “udari u glavu” i da ga vlast ne iskvari. Podsjetio je na primjer <strong>Viktora Orbana</strong> u Mađarskoj, koji je bio stipendist Georgea Sorosa, liberalan političar, a onda je na vlasti postao autoritarni vođa.</p><p>- Mislim da će Plenković stvoriti stabilnu većinu, a na nama je da spriječimo ultrakonzervativne pojedince i skupine te da spriječimo izmjene Ustava. Želimo spriječiti Hrvatsku da krene u ‘orbanizaciju’ - rekao je Hajdaš Dončić pa dodao da bi Plenković u tom slučaju prešao na “tamnu stranu”.</p><p>- On ima dozu samodostatnosti i bahatosti, ali bih htio da ostane ovakav dobar političar desnog centra, mi smo povijesno prosperirali kad smo bili otvorena država - zaključio je Hajdaš Dončić.</p>