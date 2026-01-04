NOVI EXPRESS Šef HDZ-a o prijevremenim izborima razgovarao je s užim krugom suradnika prije nego li je MPT krenuo s pozivima na svrgavanje vlasti u Zagrebu. No, još važe hoće li se upustiti u tu utakmicu
Plenkijev plan: Parlamentarni izbori u kasno proljeće. Možda.
U političkim kuloarima sve se češće govori o mogućnosti prijevremenih parlamentarnih izbora u kasno proljeće 2026. godine. Iako se takav scenarij zasad službeno ne potvrđuje, jasno je da je riječ o potezu koji nipošto nije lagan i koji mora biti vrlo pažljivo odvagnut. Ali premijer i šef HDZ-a Andrej Plenković o tome se, doznaje Express, konzultirao s užim krugom suradnika. Prije nego je pjevač Perković iz Arene počeo politički glupo agitirati za nove izbore. U Zagrebu ili šire. Nije važno. Usput, nije isključeno da je tu po srijedi neki dosluh s HDZ-om kojeg je, naravno, Plenković, pjevačev politički sponzor, zasad negirao. No, ima vremena za simbiozu HDZ-MPT u kojoj se kriju brojne opasnosti za oba ‘igrača’, Perkovića i Plenkovića.
