Plenković brani Banožića: 'Ima bitnijih tema od toga, stan neće vratiti. Pa mora negdje živjeti'

Premijer Andrej Plenković u posjeti je Varaždinskoj županiji. Plenković je posjet započeo u Varaždinskim Toplicama, a razgovarao je i s medijima.

Komentirao je slučaj oko stana ministra obrane Marija Banožića.

- Stan neće vratiti jer stan je državni. Koliko shvaćam, jedino sporno je tko je potpisao odluku. Prema tome, to je više tehničko pitanje i on kao ministar koji nije iz Zagreba, ima pravo na stan. Mislim da je cijela stvar pretjerana, mora negdje živjeti ministar. Platit će kaznu - rekao je Plenković.

Plenković je rekao i kako ima važnijih tema od Banožićevog stana.

- Očekivao sam pitanja o poreznoj reformi i koliko će to pridonijeti očuvanju ekonomskog standarda građana. Kad god idem van, ljudi nam se dive zbog Schengena, eura… To su bitne stvari, ovo su stvari za zabavu. Može li ministar imati stan? Neka napišu novo rješenje, tražit ćemo Bačića da potpiše i to je to - dodao je Plenković.

Novinari su ga zatim pitali o mogućem datumu izbora na što je on novinare upitao je li im dosadno.

- Nisam rekao da počinje kampanja. Kad formiramo koordinatore, kad stupi na snagu Zakon o izbornim jedinicama, onda ćemo dalje - rekao je Plenković.

Pitali su ga i o Frani Barbariću.

- Ajde malo promislite, radimo paket za struju i plin. Građani su imali šest puta jeftiniju struju. Ako je nešto bilo dobro, to je niska cijena energenata. Od tisuću briljantnih činjenica mi se bavimo jednom koja bi trebala zasjeniti to što smo prošli krizu kao da je nije bilo - rekao je Plenković.

Komentirao je i eventualno podizanje poreza na dohodak na lokalnim razinama.

- Cilj je povećati plaće, i promjena devet zakona ide u prilog povećanja plaća. Kad sam postao premijer, tadašnji krug župana zamolio nas je da vodimo računa o funkcionalnoj decentralizaciji i fiskalnoj. Napravili smo iskorake koji su izrazito važni i bitni. Činjenica da smo to ostvarili u vremenu kad smo imali toliko kriza, dali smo više ovlasti gradovima i općinama i povećali njihove prihode. Ako imate županiju koja ima 80 posto veće prihode nego prije pet godina, oni mogu toliko projekata više realizirati. Ovaj segment porezne reforme koji daje odgovornost gradonačelnicima i načelnicima, i njima smo dali šansu - rekao je Plenković.

Pitali su ga i je li zadovoljan radom HNB-a.

- Imamo monetarnu politiku što radi ECB. Druga varijanta je fiskalna politika, to je dodatni porez kojeg smo imali prošle godine. Treće je ogrraničiti cijene nekog skupa proizvoda što je najnepopularnija varijanta. Ovo je vrijeme odgovornosti svih - zaključio je Plenković.