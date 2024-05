Plenković će rezati komad po komad tkiva DP-a. Prvi je Jurčević, a otpast će i neki drugi

Koliko će to trajati? Interesni brakovi su trajniji od onih iz ljubavi, ali ovdje su dijagrami interesa prilično šareni. Desni dio HDZ-a i DP-a ima slične ciljeve; “materijalisti” u DP-u i HDZ-u su brojniji, ali je pitanje hoće li skladno podijeliti resore, odnosno plijen. Plenković sigurno misli ono što je rekao na poznatoj snimci koja je procurila u javnost. On prezire veći dio DP-a, doživljavajući ih kao neobrazovane seoske đilkoše, s diplomama pokupovanim na benzinskim pumpama od Bugojna do Banje Luke. Nije to njegov razred. On ima na raspolaganju nekoliko varijanti razvoja odnosa s DP-om.

