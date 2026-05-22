Plenković čestitao Janši: 'Nastavit ćemo jačati partnerstvo u EU i NATO-u'

Premijer Andrej Plenković čestitao je u petak novom slovenskom premijeru Janezu Janši, izrazivši uvjerenje da će Zagreb i Ljubljana nastaviti jačati partnerstvo u Europskoj uniji i NATO-u te doprinositi regionalnoj stabilnosti.

"Veselim se nastavku bliske suradnje Hrvatske i Slovenije, dviju susjednih i prijateljskih država koje povezuju snažni politički, gospodarski i društveni odnosi. U vremenu brojnih europskih i globalnih izazova, uvjeren sam da ćemo zajedničkim radom nastaviti jačati partnerstvo unutar Europske unije i NATO-a te doprinositi regionalnoj stabilnosti i daljnjoj gospodarskoj suradnji naših zemalja", objavio je Plenković na X-u nakon što je razgovarao s Janšom i čestitao mu na ponovnom izboru za predsjednika slovenske vlade.

Državni zbor izabrao je u petak na tajnom glasanju čelnika Slovenske demokratske stranke (SDS) Janšu za novog premijera s 51 glasom za i 36 glasova protiv, izvijestila je novinska agencija STA.

Janša je dobio mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade, a u roku od 15 dana parlamentu mora predložiti kandidate za ministre.

Predsjednik SDS-a u četvrtak je potpisao koalicijski sporazum sa strankama NSi, SLS i Fokus te strankom Demokrati, s kojima surađuju na formiranju nove vlade.

Osim zastupnika spomenutih stranaka, novog premijera podržali su i zastupnici Resnice. Resnica neće ući u Janšinu vladu.