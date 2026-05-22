Obavijesti

News

Komentari 1
51 ZA, 36 PROTIV

Plenković čestitao Janši: 'Nastavit ćemo jačati partnerstvo u EU i NATO-u'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Plenković čestitao Janši: 'Nastavit ćemo jačati partnerstvo u EU i NATO-u'
Foto: Andrej Plenković/X

Veselim se nastavku bliske suradnje Hrvatske i Slovenije, dviju susjednih i prijateljskih država koje povezuju snažni politički, gospodarski i društveni odnosi

Premijer Andrej Plenković čestitao je u petak novom slovenskom premijeru Janezu Janši, izrazivši uvjerenje da će Zagreb i Ljubljana nastaviti jačati partnerstvo u Europskoj uniji i NATO-u te doprinositi regionalnoj stabilnosti. 

"Veselim se nastavku bliske suradnje Hrvatske i Slovenije, dviju susjednih i prijateljskih država koje povezuju snažni politički, gospodarski i društveni odnosi. U vremenu brojnih europskih i globalnih izazova, uvjeren sam da ćemo zajedničkim radom nastaviti jačati partnerstvo unutar Europske unije i NATO-a te doprinositi regionalnoj stabilnosti i daljnjoj gospodarskoj suradnji naših zemalja", objavio je Plenković na X-u nakon što je razgovarao s Janšom i čestitao mu na ponovnom izboru za predsjednika slovenske vlade. 

DEŽELA Janša na korak do povratka. Dobio mandat za vladu
Janša na korak do povratka. Dobio mandat za vladu

Državni zbor izabrao je u petak na tajnom glasanju čelnika Slovenske demokratske stranke (SDS) Janšu za novog premijera s 51 glasom za i 36 glasova protiv, izvijestila je novinska agencija STA.

Janša je dobio mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade, a u roku od 15 dana parlamentu mora predložiti kandidate za ministre.

Predsjednik SDS-a u četvrtak je potpisao koalicijski sporazum sa strankama NSi, SLS i Fokus te strankom Demokrati, s kojima surađuju na formiranju nove vlade.

Osim zastupnika spomenutih stranaka, novog premijera podržali su i zastupnici Resnice. Resnica neće ući u Janšinu vladu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
U Zagrebu maturanti urlali ZDS, u Splitu ozlijeđena maturantica: Evo kako protječu Norijade...
UŽIVO DILJEM HRVATSKE

U Zagrebu maturanti urlali ZDS, u Splitu ozlijeđena maturantica: Evo kako protječu Norijade...

Maturanti danas slave svoj dan! Donosimo uživo sve o norijadi 2026. gdje su okupljanja po gradovima, kakav je program te kakvo vrijeme očekuje maturante tijekom dana. Pratite naš live iz minute u minutu...
VIDEO Maturanti u Zadru kupili razrednici automobil! Emotivne scene, suze su same krenule...
IZNENAĐENJE ZA RAZREDNICU

VIDEO Maturanti u Zadru kupili razrednici automobil! Emotivne scene, suze su same krenule...

Kako se vidi prema snimci, nije mogla vjerovati, ali ni zaustaviti suze zbog ovako velikog iznenađenja
Bivši zatvorenik o Aleksiću: Idol mu je Mlađan. Kukavica, tukao je slabije, mučio je životinje...
'MLAĐAN MU JE BIO UZOR'

Bivši zatvorenik o Aleksiću: Idol mu je Mlađan. Kukavica, tukao je slabije, mučio je životinje...

Angel Andonov je bio osuđen na 21 godinu zbog krijumčarenja 300 kila kokaina. U zatvoru je završio pravo. Aleksić je proveo 12 godina u zatvoru za ubojstvo djevojke 1994. godine. Izašao je i opet ubio

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026