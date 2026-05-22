Janša na korak do povratka. Dobio mandat za vladu

Čelnik SDS-a Janez Janša danas je u Državnom zboru, dobio mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade. Državni zbor upravo je zaključio raspravu. Oporba je njegove pristaše optuživala za prekršena obećanja, a stigla su i upozorenja o raspadu javnog zdravstva, obrazovanja i medija. Koalicija je, pak, uvjerena da će nova koalicija osigurati razvoj zemlje, pišu Slovenske Novice.

Prije početka tajnog glasanja o kandidatu za premijera Janšu, predsjednik Državnog zbora Zoran Stevanović još je jednom pozvao zastupnike da ne označavaju svoje glasačke listiće. Rezultati glasanja objavljeni su u 17 sati. Iz oporbe se moglo čuti da su nastajanje ove vlade omogućila prvenstveno prekršena obećanja zastupnika Demokrata i Resnice. Nataša Sukič (Levica i Vesna) optužila ih je da su obećavali „poštenje, borbu protiv korupcije i, nadasve, građenje mostova“.

„Naravno, ja te mostove ne vidim. Ali vidim da tek nekoliko tjedana nakon izbora vi i SDS sastavljate najdesniju vladu u Republici Sloveniji do sada“, rekla je Sukič.

Katja Kokot (Resnica) odgovorila joj je da „mostove doista ne možete vidjeti ako nosite kabanicu i vidite samo sebe i svoj mali balončić u kojem živite“. Lena Grgurevič (Svoboda) također je optužila Demokrate i Resnicu za prekršena obećanja, a bila je kritična i prema „kršćanskoj demokraciji“ zbog podržavanja nekršćanskih vrijednosti. „Podržavate laži, podržavate agresiju, podržavate moć elita protiv siromašnih“, rekla je. Optužila ih je da su se riješili bivših predsjednika NSi-ja, Ljudmile Novak i Mateja Tonina, jer su se odbili pokoriti Janši. Podržavatelje Janšine kandidature za premijera optužila je da na tron postavljaju dvaput osuđivanog kriminalca za kojeg je Povjerenstvo za sprječavanje korupcije nekoliko puta utvrdilo da je odgovoran. Grgurevič je izjavila da Janša u aferi Patria nije osuđen jer je „parlament promijenio zastaru kako bi slučaj Patria mogao zastarjeti“.

Karmen Furman (SDS) optužila je Grgurevič za laži i obmanjivanje javnosti. Što se tiče afere Patria, Furman je pojasnila da je presudu ukinuo Ustavni sud.

„Uvjerena sam da se suočavamo s 'blitzkriegom', brzim podjarmljivanjem svega što u ovoj zemlji još stoji – javno zdravstvo, javno obrazovanje, javni mediji, sve će se to raspasti“, bila je oštra Grgurevič.

Oporba je također bila kritična prema odnosu koalicije prema sindikatima i nevladinim organizacijama. Andreja Katič (SD), primjerice, naglasila je da nova vlada počinje na loš način predlažući zakone za discipliniranje sindikata i najavljujući borbu protiv nevladinih organizacija. Luka Goršek (SD) također je istaknuo da neće pristati na snižavanje demokratskih standarda, ograničavanje ljudskih prava i slabljenje socijalne države, niti će šutjeti „kada sindikati, civilno društvo, mediji ili bilo koje demokratske institucije postanu mete“.

Oporba je upozorila i da se Janšine riječi ne podudaraju s njegovim djelima. Iz Svobode su ga optužili da sastavlja manjinsku vladu unatoč drugačijim izjavama. Janša je to osporio i iznio odredbe o izboru premijera u ustavu za koje je, kako je rekao, i sam glasao. Ustvrdio je da je u prvom i drugom krugu, kada je za izbor potrebna apsolutna većina glasova, teoretski nemoguće dobiti manjinsku vladu. To je moguće tek u trećem krugu, ako Državni zbor tako odluči, jer je tada za izbor dovoljna obična većina, objasnio je.

U raspravi je odjeknula i afera Black Cube, koja je obilježila završni dio predizborne kampanje. Sukič je uvjerena da će koalicija uzvratiti uslugu za pomoć u ovoj aferi podređivanjem slovenske vanjske politike interesima Izraela. Jelka Godec (SDS) u međuvremenu je optužila novu oporbu da je prije izbora pokrenula novu aferu, „jer bez afera prije izbora ljevica nikada ne može pobijediti“. SDS je optužio dosadašnju vladajuću koaliciju da se pod svaku cijenu drži vlasti i sprječava miran prijenos vlasti. Andrej Poglajen (SDS) također je istaknuo pokušaj osporavanja izbora pred Ustavnim sudom.

Pristaše Janšine kandidature uvjereni su da je Janša pravi izbor za premijera. Prema riječima Kokot, Resnica će ga podržati jer imaju konkretnog sugovornika koji drži riječ. Janez Žakelj (NSi, SLS, Fokus) objasnio je da je Janša iskusan, otporan i discipliniran. Prema riječima Barbare Levstik Šega, za Demokrate je ključan bio koalicijski sporazum. Nova koalicija optužila je svoje prethodnike za loše upravljanje državom, posebice u infrastrukturi, zdravstvu i gospodarstvu. Tadej Ostrc (Demokrati) naglasio je da su ljudi umorni od ideoloških sporova u zdravstvu. Ljude ne zanimaju političke bitke oko zdravstva, nego hoće li dobiti liječnika, kada će dobiti liječnika i kada će njihovo dijete dobiti ortodonta, rekao je.

„Četiri godine u Sloveniji gledamo divlji tango s rijetkim salonskim vlasnicima, ples korupcije, privilegija i destruktivnosti za našu zemlju. Sada je vrijeme da se ova dimna zavjesa ukloni s plesnog podija“, rekao je Poglajen.

Prema njegovim riječima, moramo graditi na ambiciji pojedinaca. Zastupnik Dejan Süč (Svoboda) odbacio je kritiku Ive Dimic (NSi, SLS, Fokus) da odlazeća vlada nije učinila ništa za narod. U Lendavi je ova vlada učinila više nego ijedna vlada prije nje, naglasio je. Istaknuo je i povećanje paušala za općine u prethodnom mandatu. Süč podržava jačanje lokalnih zajednica, kao i razmatranje uspostave regija, što najavljuje nova koalicija.