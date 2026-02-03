Plenković: Igrači puste Kekina pa lete po terenu. Promašili su 'ceo fudbal' ovi iz Moramo

Premijer se prvo osvrnuo na sastanak kolacije. Osvrnuo se i na doček za koji kaže da je protekao u najboljem redu.

- Cijela koalicija jednoglasno je oduševljena s jučerašnjim dočekom rukometaša. Protekao je u najboljem redu i ogroman broj ljudi na Trgu potvrdio je da je Vlada napravila potez koji jedini bio moguć, odgovor i očekivan, a to je da spoji uspjeh rukometaša s osjećajima hrvatskoga naroda koji su željeli podijeliti te trenutke nacionalnog ponosa i to još uz krasnu navijačku i domoljubnu atmosferu s pjesmama koje ljude motiviraju. Na institucijama je da osiguraju da se takvi događaji naprave - rekao je Plenković.

- Na institucijama je da naprave ovakve doček. Čestitke ministarstvima, koje su sve to uspjele organizirati - dodao je premijer.

Na pitanje kontrolira li Vlada Thompsona, premijer je rekao da se radio o paranoji.

- Problem je neka paranoja koja postoji u 'Moramo' gdje oni misle da se HDZ ili ja bavimo borbom protiv njih tako da instrumentaliziramo Thompsona. Ne znam zašto oni to misle. Nikako mi nije jasno što se s njima događa - pa do toga kakav je repertoar. Telefonski sam mu rekao da je jedino što želimo copy paste proslave od prošle godine - rekao je Plenković.

- Igrači vape za pjesmama koje ih motiviraju i dižu. Znate što obično naše reprezentacije rade? One puste Milu Kekina. I kad čuju Milu Kekina, oni lete po terenu nakon toga. Karikiram, nastojim se našaliti. Imam dojam da se ekipa iz 'Moramo', pardon iz Možemo, promašili 'ceo fudbal' - bocnuo je Plenković.

Zagreb: Prijem rukometaša u Banskim dvorima | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Imali su šansu, promašili su sve, pokazali su da nisu sa svojima narodom, da nisu s uspjesima sportaša. Sad njih muči i plaču kako nisu bile 'Čavoglave' na repertoaru. Jesam li ja slagao sinopsis što će se pjevati, oni su toliko uvjereni. Ja nisam do subote navečer imao osjećaj da postoji potreba da se Vlada posebno uključi u to. Tek kad me Glavina zvao, shvatio sam što se zbiva - dodao je Plenković.

Dodao je da do subote navečer nije smatrao da se Vlada trebala uključiti u doček.

- Jesam li ja slagao sinopsis što će se pjevati? Ja do subote navečer nisam imao osjećaj da postoji potreba da se Vlada uključi. Ova se ekipa bavi ničim. I oni znaju da su teško promašili. Reakcija ljudi na ovo što smo mi preuzeli organizaciju bile su veće nego na mnoge političke poteze. Ovaj trenutak jučer je bio važna politička prijelomnica - rekao je premijer i dodao da su naštetili rukometašima i narodu, a ne HDZ-u.

O ustavnosti odluke

- Psi laju, karavani prolaze. Bronca je bila u nedjelju, doček je bio u ponedjeljak. Ovo su te reklamacije. Neka promisle što rade. Ja sam prvi put jučer išao pročitati zaključak. Ne znam kojom to interpretacijom tog zaključka odlučuju unaprijed tko može, a tko ne može - smatra Plenković.

Na pitanje zašto je Vlada organizirala doček, rekao je da je bio od nacionalnog značaja, a ne lokalnog karaktera.

- Nije broncu u Danskoj osvojila reprezentacija većine u zagrebačkoj Gradskoj skupštini. Zagreb nije samo jedinica lokalne i područne samouprave, nego je glavni grad cijele Hrvatske. Zato državna vlast ima mogućnosti da u ovakvim situacijama nastupi kad se grad izmaknuo - rekao je Plenković.

Zagreb: Prijem rukometaša u Banskim dvorima | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Odbacio je izjave i komentare o radikalnoj desnici i ekstremizmu.

- Jučer nisam vidio niti jednog ustašu. Napravili su balon iz kojeg ne mogu izaći. Histeriju radi od 100 do 200 ljudi. Mi imamo dojam kao da nešto nije normalno u Hrvatskoj. Taj balon treba probušiti - rekao je premijer.