Obavijesti

News

Komentari 120
OBRAĆANJE PREMIJERA

Plenković: Igrači puste Kekina pa lete po terenu. Promašili su 'ceo fudbal' ovi iz Moramo

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 3 min
Plenković: Igrači puste Kekina pa lete po terenu. Promašili su 'ceo fudbal' ovi iz Moramo
Zagreb: Prijem rukometaša u Banskim dvorima | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Ogroman broj ljudi koji su bili na trgu je potvrdio da je Vlada napravila potez jedini koji je bio moguć i odgovoran a to je da spoji fantastičan uspjeh sportaša s osjećajima naroda koji su željeli podijeliti te trenutke nacionalnog ponosa i zanosa i to još uz krasnu navijačku i domoljubnu atmosferu

Admiral

Premijer se prvo osvrnuo na sastanak kolacije. Osvrnuo se i na doček za koji kaže da je protekao u najboljem redu.

 - Cijela koalicija jednoglasno je oduševljena s jučerašnjim dočekom rukometaša. Protekao je u najboljem redu i ogroman broj ljudi na Trgu potvrdio je da je Vlada napravila potez koji jedini bio moguć, odgovor i očekivan, a to je da spoji uspjeh rukometaša s osjećajima hrvatskoga naroda koji su željeli podijeliti te trenutke nacionalnog ponosa i to još uz krasnu navijačku i domoljubnu atmosferu s pjesmama koje ljude motiviraju. Na institucijama je da osiguraju da se takvi događaji naprave - rekao je Plenković.

 - Na institucijama je da naprave ovakve doček. Čestitke ministarstvima, koje su sve to uspjele organizirati - dodao je premijer. 

Na pitanje kontrolira li Vlada Thompsona, premijer je rekao da se radio o paranoji.

OGLASIT ĆE SE I GRAD Komunalni redari pisali kazne na dočeku: 'Poklon' očekuju organizatori, Vlada i HRS
Komunalni redari pisali kazne na dočeku: 'Poklon' očekuju organizatori, Vlada i HRS

 - Problem je neka paranoja koja postoji u 'Moramo' gdje oni misle da se HDZ ili ja bavimo borbom protiv njih tako da instrumentaliziramo Thompsona. Ne znam zašto oni to misle. Nikako mi nije jasno što se s njima događa - pa do toga kakav je repertoar. Telefonski sam mu rekao da je jedino što želimo copy paste proslave od prošle godine - rekao je Plenković.

 - Igrači vape za pjesmama koje ih motiviraju i dižu. Znate što obično naše reprezentacije rade? One puste Milu Kekina. I kad čuju Milu Kekina, oni lete po terenu nakon toga. Karikiram, nastojim se našaliti. Imam dojam da se ekipa iz 'Moramo', pardon iz Možemo, promašili 'ceo fudbal' - bocnuo je Plenković.

Zagreb: Prijem rukometaša u Banskim dvorima
Zagreb: Prijem rukometaša u Banskim dvorima | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

 - Imali su šansu, promašili su sve, pokazali su da nisu sa svojima narodom, da nisu s uspjesima sportaša. Sad njih muči i plaču kako nisu bile 'Čavoglave' na repertoaru. Jesam li ja slagao sinopsis što će se pjevati, oni su toliko uvjereni. Ja nisam do subote navečer imao osjećaj da postoji potreba da se Vlada posebno uključi u to. Tek kad me Glavina zvao, shvatio sam što se zbiva - dodao je Plenković.

Dodao je da do subote navečer nije smatrao da se Vlada trebala uključiti u doček. 

 - Jesam li ja slagao sinopsis što će se pjevati? Ja do subote navečer nisam imao osjećaj da postoji potreba da se Vlada uključi. Ova se ekipa bavi ničim. I oni znaju da su teško promašili. Reakcija ljudi na ovo što smo mi preuzeli organizaciju bile su veće nego na mnoge političke poteze. Ovaj trenutak jučer je bio važna politička prijelomnica - rekao je premijer i dodao da su naštetili rukometašima i narodu, a ne HDZ-u.

O ustavnosti odluke

 - Psi laju, karavani prolaze. Bronca je bila u nedjelju, doček je bio u ponedjeljak. Ovo su te reklamacije. Neka promisle što rade. Ja sam prvi put jučer išao pročitati zaključak. Ne znam kojom to interpretacijom tog zaključka odlučuju unaprijed tko može, a tko ne može - smatra Plenković.

Na pitanje zašto je Vlada organizirala doček, rekao je da je bio od nacionalnog značaja, a ne lokalnog karaktera.

 - Nije broncu u Danskoj osvojila reprezentacija većine u zagrebačkoj Gradskoj skupštini. Zagreb nije samo jedinica lokalne i područne samouprave, nego je glavni grad cijele Hrvatske. Zato državna vlast ima mogućnosti da u ovakvim situacijama nastupi kad se grad izmaknuo - rekao je Plenković.

Zagreb: Prijem rukometaša u Banskim dvorima
Zagreb: Prijem rukometaša u Banskim dvorima | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Odbacio je izjave i komentare o radikalnoj desnici i ekstremizmu.

 - Jučer nisam vidio niti jednog ustašu. Napravili su balon iz kojeg ne mogu izaći. Histeriju radi od 100 do 200 ljudi. Mi imamo dojam kao da nešto nije normalno u Hrvatskoj. Taj balon treba probušiti - rekao je premijer.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 120
DOZNAJEMO Plenković i Tomašević čuli su se telefonom: Imamo detalje razgovora...
EKSKLUZIVNO

DOZNAJEMO Plenković i Tomašević čuli su se telefonom: Imamo detalje razgovora...

Premijer je, kako doznaju 24sata, Tomaševiću "jasno dao do znanja da Vlada neće odustati od namjere da organizira sama doček", govori naš sugovornik. Evo što su si još njih dvojica poručili...
Maloljetnici se sinoć sukobili u Zagrebu, došlo je do pucnjave: Jedno dijete propucano u nogu
UŽAS

Maloljetnici se sinoć sukobili u Zagrebu, došlo je do pucnjave: Jedno dijete propucano u nogu

Liječnička pomoć maloljetniku i četirima osobama, 52-godišnjakinji uz još troje maloljetnika, pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da su lakše ozlijeđeni
Prodaje 'Ćaćin Galeb': 'Zovu me cijelu noć za Sanaderov avion'
A MOŽE I ZAMJENA

Prodaje 'Ćaćin Galeb': 'Zovu me cijelu noć za Sanaderov avion'

Nije u voznom stanju i stoji 15.000 eura. Vlasnik kaže da je moguća i zamjena za auto ili motocikl. Sanader je s s tom Cessnom letio u Milano, Beč, Rim...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026