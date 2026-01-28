Obavijesti

News

Komentari 0
NOVI MINISTAR

Plenković: Ćorić je u najboljim godinama da bi dao maksimum u javnom poslu. Ima iskustva

Piše HINA., hina, Hina,
Čitanje članka: 1 min
Plenković: Ćorić je u najboljim godinama da bi dao maksimum u javnom poslu. Ima iskustva
Foto: Antonio Bronic/REUTERS

Smatra kako je dobro da Ćorić vraća u Vladu jer, kako je rekao, ima znanje i energiju potrebnu za zahtjevnu dužnost.

Admiral

Premijer Andrej Plenković izrazio je u srijedu očekivanje da će saborski Odbor za financije i državni proračun podržati prijedlog za iskazivanje povjerenja Tomislavu Ćoriću za obnašanje dužnosti potpredsjednika Vlade i ministra financija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Zagreb: Izjava za medije Andreja Plenkovića nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora 03:04
Zagreb: Izjava za medije Andreja Plenkovića nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora | Video: 24sata/pixsell

Uoči današnje sjednice Odbora, na čijem je dnevnom redu prijedlog za imenovanje Ćorića, Plenković je u Termama Tuhelj rekao da je Ćorić odmah prihvatio njegov poziv za povratak u Vladu te ocijenio kako je riječ o političaru s bogatim iskustvom u izvršnoj vlasti, ali i u Hrvatskoj narodnoj banci te akademskoj zajednici.

HDZ IM UZVRATIO Oporba o Ćoriću: 'HDZ čak i da želi, nema više koga izvući, a da iza tog imena ne stoji afera'
Oporba o Ćoriću: 'HDZ čak i da želi, nema više koga izvući, a da iza tog imena ne stoji afera'

Smatra kako je dobro da Ćorić vraća u Vladu jer, kako je rekao, ima znanje i energiju potrebnu za zahtjevnu dužnost. "U najboljim je godinama da bi dao maksimum u javnom poslu i uvjeren sam da će raditi ono što je radio i Primorac – provoditi program Vlade“, poručio je Plenković, dodavši da su svi koji preuzimaju takve funkcije dio „maratona“ u kojem neki sudjeluju dulje, a neki kraće, ali svi s istim ciljem kontinuiteta i stabilnosti.

Upitan o mogućem povezivanju izbora predsjednika Vrhovnog suda i izbora sudaca Ustavnog suda, Plenković je odbacio teze o političkim ucjenama, istaknuvši da je ustavni okvir jasan. Predsjednik Republike ima ovlast predlaganja kandidata za predsjednika Vrhovnog suda, dok odluku donosi Hrvatski sabor, rekao je, naglasivši kako za izbor sudaca Ustavnog suda također odlučuje Sabor.

PROPUŠTENI POZIV Plenković: 'Ne znam zašto mi se Milanović noćas nije javio...'
Plenković: 'Ne znam zašto mi se Milanović noćas nije javio...'

„Ako detektiramo da postoji politička volja za opstrukcijom izbora ustavnih sudaca, onda kao politička stranka imamo pravo to pitanje politički vezati. Nema zapreke da se to napravi“, rekao je Plenković, dodavši da je cilj popuniti upražnjena mjesta u skladu s odnosima snaga u Hrvatskom saboru.

Komentirajući izjave predsjednika Republike o vezivanju ta dva procesa, Plenković je poručio da su političke okolnosti jasne te da parlamentarna većina želi osigurati stabilno funkcioniranje institucija.

O ODBORU ZA MIR Milanović: 'Plenković me noćas pokušao dobiti na telefon preko posrednika. Nisam mu se javio'
Milanović: 'Plenković me noćas pokušao dobiti na telefon preko posrednika. Nisam mu se javio'

"Mi samo potičemo kolege iz oporbe da, ako žele sudjelovati u upotpunjavanju praznih mjesta, to učinimo zajedno“, rekao je premijer koji je u Termama Tuhelj održao sastanak sa županima uključenima u Razvojni sporazum za Sjever Hrvatske.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sedam uhićenih zbog trgovine drogom, među njima i policajac. Osumnjičene dovode u USKOK
IZ MINUTE U MINUTU

Sedam uhićenih zbog trgovine drogom, među njima i policajac. Osumnjičene dovode u USKOK

Naime, u zamjenu za novac, međunarodni trgovci drogom angažirali su ih da drogu prebacuju između država EU-a
VIDEO Urušila se ogromna skela na Rebru! Radnici bili u blizini, spasili se u zadnji trenutak...
STRAŠNA SNIMKA

VIDEO Urušila se ogromna skela na Rebru! Radnici bili u blizini, spasili se u zadnji trenutak...

Na snimci se vidi kako su radnici bili u blizini skele, srećom, sve je prošlo bez tragedije...
Huligani Torcide koji su prebili Zvezdaše u Zenici idu u zatvor
PRIPREMILI IM SAČEKUŠU

Huligani Torcide koji su prebili Zvezdaše u Zenici idu u zatvor

Nakon što su navijači izašli iz kruga zračne luke, napali su ih fizičkom silom, drvenim palicama, metalnim šipkama, bakljama i drugim predmetima. U napadu su četiri osobe teško ozlijeđene

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026