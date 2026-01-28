Plenković: Ćorić je u najboljim godinama da bi dao maksimum u javnom poslu. Ima iskustva

Premijer Andrej Plenković izrazio je u srijedu očekivanje da će saborski Odbor za financije i državni proračun podržati prijedlog za iskazivanje povjerenja Tomislavu Ćoriću za obnašanje dužnosti potpredsjednika Vlade i ministra financija.

Pokretanje videa... 03:04 Zagreb: Izjava za medije Andreja Plenkovića nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora | Video: 24sata/pixsell

Uoči današnje sjednice Odbora, na čijem je dnevnom redu prijedlog za imenovanje Ćorića, Plenković je u Termama Tuhelj rekao da je Ćorić odmah prihvatio njegov poziv za povratak u Vladu te ocijenio kako je riječ o političaru s bogatim iskustvom u izvršnoj vlasti, ali i u Hrvatskoj narodnoj banci te akademskoj zajednici.

Smatra kako je dobro da Ćorić vraća u Vladu jer, kako je rekao, ima znanje i energiju potrebnu za zahtjevnu dužnost. "U najboljim je godinama da bi dao maksimum u javnom poslu i uvjeren sam da će raditi ono što je radio i Primorac – provoditi program Vlade“, poručio je Plenković, dodavši da su svi koji preuzimaju takve funkcije dio „maratona“ u kojem neki sudjeluju dulje, a neki kraće, ali svi s istim ciljem kontinuiteta i stabilnosti.

Upitan o mogućem povezivanju izbora predsjednika Vrhovnog suda i izbora sudaca Ustavnog suda, Plenković je odbacio teze o političkim ucjenama, istaknuvši da je ustavni okvir jasan. Predsjednik Republike ima ovlast predlaganja kandidata za predsjednika Vrhovnog suda, dok odluku donosi Hrvatski sabor, rekao je, naglasivši kako za izbor sudaca Ustavnog suda također odlučuje Sabor.

„Ako detektiramo da postoji politička volja za opstrukcijom izbora ustavnih sudaca, onda kao politička stranka imamo pravo to pitanje politički vezati. Nema zapreke da se to napravi“, rekao je Plenković, dodavši da je cilj popuniti upražnjena mjesta u skladu s odnosima snaga u Hrvatskom saboru.

Komentirajući izjave predsjednika Republike o vezivanju ta dva procesa, Plenković je poručio da su političke okolnosti jasne te da parlamentarna većina želi osigurati stabilno funkcioniranje institucija.

"Mi samo potičemo kolege iz oporbe da, ako žele sudjelovati u upotpunjavanju praznih mjesta, to učinimo zajedno“, rekao je premijer koji je u Termama Tuhelj održao sastanak sa županima uključenima u Razvojni sporazum za Sjever Hrvatske.