UŽIVO Milanović o Odboru za mir: 'Plenković ne zna što bi s vrućim i gnjecavim krumpirom'

Predsjednik Republike Zoran Milanović dao je izjavu za medije nakon posjeta Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu te sastanka s Upravom fakulteta. Na pitanje hoće li se Hrvatska priključiti u Odbor za mir, predsjednik je istaknuo da pravni okvir postoji.

- Tkod god kuka da je to izvan sustava i UN-a i zakon, nije. Radi se o ozbiljnom presedanu jer se mimo UN-a mandat za rješavanje humantirne krize prenese na sustav i tijelo koji je van UN-a. Je li Hrvatskoj tamo mjesto i kako je Hrvatska uopće dobila poziv? U kojem ga je trenutku dobila? Je li to tražila? Ima još pitanja, ali to nije za kamere - rekao je Milanović.

- Što će Hrvatska? Pa zar nije Plenković odlučio to? Vidim da se dopisuje, od koga smo dobili poziv? Kada? Cijeli je niz pitanja. Što bih trebao? Preuzeti odgovornost u trenutku kada Plenković ne zna što bi s tim vrućim i gnjecavim krumpirom. Što se uopće gura u to? - rekao je.

Istaknuo je da nije imao konzultacije s premijerom oko Odbora za mir.

- Osim ako ne računamo Plenkovićev noćašnji pokušaj da me dobije na telefon preko posrednika, nakon sto godina. Nisam se mogao javiti kao ni sada što se nisam mogao javiti jer me jutros zvao na običnu liniju. To je tema za Vijeće za nacionalnu sigurnost. Čut ćemo se vjerojatno prema nekim dogovorima prije tri sata, ali ne znma što bih mu mogao reći preko telefona - rekao je.

Milanović je dodao da Plenković može sam donijeti tu odluku, ali da ga nema tko kontrolirati.

- Sad mu trebam ja? Kako to ne može bez mene? Zoveš kada ti treba nešto kao pokriće jer mu je teško reći ne. Slutim da želi reći ne. Nisam razgovarao s premijerom. Samo kad njemu treba se javi, to tako fukcionira - rekao je.

Dotaknuo se i izbora predsjednika Vrhovnog suda i sudaca Ustavnog suda.

- Prema Plenkovićevoj metrici ispada da dokle god mu se ispuni želja i ultimatum da ima potpunu kontrolu Ustavnog suda, kandidat za predsjednika Vrhovnog suda može biti bilo tko. Po meni ne može i to me se i pita, o tome odlučujem i predlžem. Ne mislim i dalje predlagati, ova osoba je kandidat. Dosta je bilo maltretiranja. Plenković je od početka imao ovaj plan. SDP možda bude protiv. SDP je tu nebitan. Kandidatkinja je moj prijedlog - rekao je Milanović.

Druge kandidatkinje za šeficu Vrhovnog suda neće biti, dodao je.

Kaže da je kao premijer imao politički čvršći i veći utjecaj nad većinom nego što je Plenković imao ikada.

- Nikada nisam izustio da mi pripada većina u Ustavnom sudu - rekao je.

Na pitanje što ako se oporba i vladajući dogovore oko sudaca, Milanović je rekao da je to pokušaj totalne dominacije.

- To je grabež, to nije model, pokušaj totalne dominacije. Da ti Ustavni sud dopusti svaku nepodopštinu. Da kriminalnim radnjama zaštite svoje mandate. Veselim me da nova ekipa Ustavnog sudu nije sastavljena od škarta. Izgleda da nije. Ako saborski Odbor donese bilo kakvu odluku ja ću kandidatkinju za Vrhovni sud predložiti. Dalje predlagati neću, neka se obrate Plenkoviću - rekao je.

Novog ministra financija Tomislava Ćorića nije htio detaljnije komentirati.

- Prvo je bio pokušaj preko SDP-a, a na kraju je bio HDZ-ov ministar - rekao je.

Uskoro više...