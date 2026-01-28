Oporba o Ćoriću: 'HDZ čak i da želi, nema više koga izvući, a da iza tog imena ne stoji afera'

Saborska oporba ustrajala je u kritikama na premijerov prijedlog imenovanja viceguvernera HNB-a Tomislava Ćorića za novog potpredsjednika Vlade i ministra financija ističući da se radi o čovjeku opterećenom aferama, a iz HDZ-a su uzvratili da oporbene optužbe protiv Ćorića ne stoje.

"HDZ, čak i da želi, više nema koga izvući, a da iza tog imena ne stoji afera, neka sumnja i neki interesni 'rep'", rekla je Anka Mrak Taritaš (Klub HSS-a, GLAS-a, DOSIP-a) u srijedu u Saboru tijekom rasprave o prijedlogu odluke o razrješenju Ćorića s dužnosti viceguvernera HNB-a.

Smatra da se premijer Andrej Plenković, koji godinama vodi vladu, i u kojoj se korupcijske afere nižu jedna za drugom, ne može predstaviti kao borac protiv korupcije. "Premijer koji ne mijenja sustav, nego samo lica, nije reformator. Taj premijer je pokrovitelj", poručila je.

Mirela Ahmetović (Klub SDP-a) upitala se što je razlog povratka Ćorića u Vladu nakon što je ranije svojevoljno otišao iz nje. "Možda dug Ćorića prema Andreju Plenkoviću, ili dug Plenkovića prema Ćoriću", kazala je.

Također, upitala se i je li kriterij za ovo "za hrvatsku tragično imenovanje" to što je Ćorić mjesecima odmahivao na galopirajuću inflaciju na koju su svi upozoravali.

Drži kako Ćorić ima jednu bitnu vještinu, a to je da zna politički preživjeti i zna biti poslušan. "Hrvatska je zarobljena 'kružnim kadroviranjem', mijenjanjem funkcija i političkim poslusništvom", ocijenila je.

Prozvala je Ćorića zbog njegove uloge u aferi vjetroelektrane, da je Mađarima "isporučio" hrvatsku naftu, da je ugasio sisačku rafineriju koja je strateški interes Republike Hrvatske, riječku rafineriju sveo je na "pričuvu mađarskim rafinerijama" i slično.

Pavić: Ćorić ima znanje i političko iskustvo

I Nikola Grmoja (Klub Mosta i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića) smatra da će Ćorić kao ministar financija biti samo 'puki izvršitelj' jer "Plenkoviću ne trebaju ljudi koji misle svojom glavom".

Upitao se kako to da premijer Andrej Plenković člana Savjeta HNB-a i viceguvernera Ćorića sada smatra dovoljno stručnim da bude ministar financija, iako je HNB detektirao krivcem za inflaciju.

Stavši u Ćorićevu obranu, Marko Pavić (Klub HDZ-a) rekao je da oporbene optužbe protiv njega apsolutno ne stoje. Istaknuo je da Ćorić ima znanje i političko iskustvo kao i iskustva u vođenju europskih fondova. Istaknuo je i da je završio projekt LNG-a zbog čega smo danas energetsko čvorište, a protiv čega je bila SDP-ova Mirela Ahmetović.

Naveo je i da će se pred Ćorićem kao novim ministrom financija, uz donošenje i rebalanse proračuna, naći završetak Nacionalnog programa oporavka i otpornosti te pregovori u Bruxellesu o novom europskom proračunu tj. za novih 20 milijardi eura koje će Hrvatska imati na raspolaganju od 2028. do 2034.

Prethodno je odluku o razrješenju Ćorića s dužnosti viceguvernera HNB-a većinom glasova potvrdio saborski Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove. Protiv su bile samo zastupnice SDP-a Sandra Krpan i Ivana Ribarić Majanović.

Ćorića je Sabor za viceguvernera HNB-a imenovao krajem svibnja 2022. na mandat od šest godina, a budući da odlazi prije isteka mandata na osobni zahtjev, Sabor ga mora i razriješiti.