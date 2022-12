Plenković: 'Čuo sam se s Dalićem, čestitao sam igračima. Ovo je bio fascinantan uspjeh'

Premijer Andrej Plenković sudjelovao je danas na sastanku na vrhu EU - ASEAN i na sastanku Europskog vijeća, u Bruxellesu.

- Prema svemu sudeći, Bosni i Hercegovini dodijelit će status kandidata. Znate da smo se snažno i motivirano godinama zalagali za to i ja vjerujem da će ta odluka sutra u zaključcima biti potvrđena - rekao je Plenković govoreći o temama sastanka, prenosi RTL.

Govorio je i o inicijativi sa grčkim premijerom.

- Ako se sjećate, 2000. bio je prvi samit između zemalja EU i država jugoistočne Europe u Zagrebu, Hrvatska je bila domaćin. Drugi je bio u Solunu, ta dva sastanka bili su referentni za sve države regije. Kako imamo odlične odnose, odlučili smo poslati poruku da ovaj proces u kojem je BiH na putu da dobije status kandidata. Pomogli smo i BiH da podnese zahtjev za članstvo u veljači 2016. BiH nam je bitna, susjedna nam je zemlja, želimo na ovaj način poslati snažan signal za brzo formiranje vlasti i da pomognemo na putu prema EU. To je jedna izvrsna i poticajna odluka za BiH - rekao je Plenković.

I Kosovo će podnijeti zahtjev.

- Razgovarao sam s kosovskom predsjednicom, mi znamo već nekoliko mjeseci da će podnijeti zahtjev za članstvo. Podnijet će ga češkom predsjedništvu. Ako su konačno krenuli u pregovore, ako žele biti ne statični i krenuti prema naprijed, slijedi uobičajena procedura - rekao je Plenković.

Novinari su pitali je li mogući politički dogovor oko gornje granice cijene plina.

- Prema našem mišljenju je previsoko, važna je poruka koju upućujemo i trebamo ići prema nekom rasponu, od 150-180. Po meni je to glavna tema jer utječe na sve. Sve je to povezano i po meni je to bitna tema. O tome smo govorili u listopadu, načelni dogovor je bio dobar. Komisija je došla s prijedlogom, sada smo u situaciji gdje želimo da se to revidira i da poruka bude dobra, ohrabrujuća i umirujuća. Bitno je da se to događa na cijeloj razini EU - rekao je Plenković.

- Očekujemo rast BDP-a oko šest posto, imamo dobru reputaciju i mislim da ćemo biti ekonomski snažni. Globalni trendovi su takvi da je to očekivano, ulazimo puno spremniji i iskusniji. S takvim okvirom politike, bit ćemo u stanju nositi se sa svim izazovima politike - dodao je.

Prokomentirao je i jučerašnju utakmicu.

- Ja želim od srca čestitati izborniku Daliću, kapetanu Modriću i svim igračima. Ovo što su nam priredili je fascinantan uspjeh, ovo je sjajna generacija, doći među četiri najbolje dva puta zaredom na SP-u je iznad svih očekivanja. Jučer je Argentina bila bolja, čestitam na pobjedi, čuo sam se izbornikom Dalićem, još jednom sam mu čestitao i ohrabrio ga i ja vjerujem da će on vrlo brzo u razgovoru s igračima ih konsolidirati zbog utakmice za 3. mjesto - zaključio je Plenković.

Najčitaniji članci