Plenković: Prihvaćam ostavku Krstičevića, ali nije odgovoran

Ministar obrane Damir Krstičević podnio je ostavku nakon pada vojnog aviona u kojemu su poginula dva pripadnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva kod mjesta Biljane Donje pokraj Zadra. A premijer Andrej Plenković ju je prihvatio.

Premijer Plenković nije želio brzati s odlukom o (ne)prihvaćanju Krstičevićeve ostavke, o kojoj je saznao kad i javnost, na konferenciji za medije, već je sazvao sastanak za ovaj petak u 9 sati u Banskim dvorima. A oko 13 sati obratio se novinarima.

UŽIVO: PRIHVAĆENA OSTAVKA MINISTRA KRSTIČEVIĆA UŽIVO: PRIHVAĆENA OSTAVKA MINISTRA KRSTIČEVIĆA Nešto prije 9 sati u Banske dvore došao je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević, a koju minutu kasnije i premijer Andrej Plenković koji razgovaraju o ostavci koju je Krstičević podnio ostavku nakon što su jučer u zrakoplovnoj nesreći poginula dva pilota HRZ-a. Više: https://bit.ly/2SOXuyZ Objavljuje HRT Vijesti u Petak, 8. svibnja 2020.

Krstičević je već 15. ministar koji napušta Vladu, a do parlamentarnih izbora ostao je tek koji mjesec.

- Ministar obrane me izvijestio o svemu što se dogodilo. Zajednički smo izrazili žaljenje u ime cijele hrvatske Vlade obiteljima. Kao što znate, jučer je na konferenciji za medije rekao da podnosi ostavku. Održali smo sastanak i ne vidim nijedan razlog gdje bih mogao povezati njegovu političku odgovornost za to što se srušio ovaj avion, ali razumijem što je pogođen - rekao je Andrej Plenković na konferenciji za medije i dodao:

- Bio je u Domovinskom ratu, general Hrvatske vojske i moj je prijatelj, moj najuži suradnik. Budući da ga cijenim kao čovjeka i prijatelja, odlučio sam prihvatiti njegovu ostavku. Neću imenovati njegova nasljednika u posljednjim mjesecima ovog mandata, nego će tu funkciju do izbora obnašati državni tajnik.

- Krstičević je sve to shvatio jako osobno i ja ga mogu razumjeti - rekao je premijer.

Bez obzira na ovo sad, na Krstičevića računa i dalje.

- To ne znači da je on zastao sa svojim političkim angažmanom ni budućim političkim angažmanom. Apsolutno računam na njega dalje, on je član Predsjedništva HDZ-a i zamjenik predsjednika središnjeg odbora - rekao je Plenković.

Postoji li onda mogućnost da Krstičević ponovno bude član Vlade ukoliko HDZ ponovno pobijedi, Plenković je naglasio da će prvo pobijediti na izborima pa onda sastavljati Vladu.

- On je moj prijatelj i on je uvijek u mom timu - rekao je i u ime cijele Vlade još jednom izrazio najdublju sućut obiteljima poginulih mladića.

Osvrnuo se na izjave predsjednika Republike Zorana Milanovića koji ga je prozvao za druženje s prosvjednicima ispred Ministarstva branitelja koji su napadali njegova oca.

- Kratko sam pročitao što je predsjednik Republike sve izgovorio. Moj je dojam identičan kao zadnjih pet, šest godina. Sad u nekoj drugoj funkciji nastavlja iznositi laži i neistine. Prvo, njegova oca sreo sam jedanput, i to bez njega, slučajno u centru grada. Nikad nisam spominjao njegova oca niti sam imao razloga to činiti. Kao što vidite, on je imao potrebu spominjati moju majku usred kampanje u kojoj je poražen. To stalno moramo imati na umu. Toliko je laži iznio proteklih godina da to postane njegova konstanta, njegova politika. Kad sam govorio o tvrdoj kohabitaciji, mislio sam na ovo - rekao je Plenković, između ostalog.

- Jeste li vidjeli da je on dizao tu temu od 2011. i 2015., kad je bio premijer? Ja nisam. Pravi se nevješt što mu ta zastava HOS-a ide ispred očiju dok je mimohod ovdje na 20. obljetnicu Oluje u Zagrebu. Bilo je sunce, a nije imao dobre naočale? Imamo predstavnike Srba, Židova, Roma, antifašističkih udruga, a on kaže da ploču hrvatskih branitelja, HOS-a, treba negdje baciti. A oni su izgubili živote boreći se za Hrvatsku u Domovinskom ratu.

- Nisam znao da će se ti ljudi pojaviti u Okučanima s majicama sa znakovljem HOS-a, to je očito bila provokacija zbog izjave u Jasenovcu. Da sam znao, ja bih to spriječio.

- Kad će biti izbori? Kad epidemiološke prilike to dopuste. Sve što Stožer radi je povezano s konzultacijama s Vladom. Raspušta li se Sabor idući tjedan? Izvijestit ću vas o tome kad budemo donijeli takvu odluku.

- Situacija na Braču? Razgovarat ćemo o tome. Ne mislim da Stožer Splitsko-dalmatinske županije treba raspustiti. Prvo poluvrijeme protiv te bolesti smo uvjerljivo dobili, ali to je zarazna bolest i nema te zemlje koja to može spriječiti. Naši su rezultati jako dobri, vidjeli ste da je prosječna dob umrlih 79 godina, to je na tragu onoga što se događa u drugim zemljama.

- Orbanova karta Velike Mađarske? Bio sam tad suorganizator zagrebačkog sastanka na vrhu Europske unije. Odaslali smo ključne poruke našim susjedima. Nisam imao vremena kao što imaju drugi, očito u dokolici, gledati što na Facebooku netko objavljuje. Hrvatska ima daleko najbolji međunarodni položaj danas, snažim taj položaj, smanjujem tenzije i idem naprijed. Hoće li netko objavljivati neke karte koje su možda bile nekad, meni to ne djeluje najbitnija stvar koju sam trebao napraviti u srijedu popodne. Očekujete li da skačem na svaku objavu? Što da napravim kad netko nešto objavljuje na Facebooku. Ministar vanjskih poslova dao je izjavu, postoje diplomatski kanali kojima reagiramo.

- Odlazak Tolušića? Javio mi se prije toga. Prihvaćam njegovu odluku. To je njegov odabir - zaključio je Plenković.

Krstičević je malo nakon Plenkovićeve izjave izašao automobilom iz dvorišta Banskih dvora i otišao. Nije davao nikakve izjave.

Tema: Hrvatska