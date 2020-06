'Bizarno da netko tko želi voditi državu odbija sučeljavanje'

SDP se boji izaći sam protiv HDZ-a, a Most i Škoro žele grickati HDZ-ovo biračko tijelo. Poručujem svima od centra prema desno da budu pažljivi kad daju svoj glas , rekao je Plenković

<p>Šefovi opozicija<strong>, Davor Bernardić</strong> (SDP) i <strong>Andrej Plenković</strong> (HDZ) trebali su se suočiti u večernjem terminu HRT-a, no s obzirom na to da je Bernardić otkazao svoj dolazak, predsjednik Vlade imao je pravo na intervju. </p><p>- Šteta je što je stolica prazna. Bizarno je da uoči izbora za Hrvatski sabor netko tko pretendira voditi Sabor, zbog straha odbija doći na sučeljavanje - rekao je Plenković poručivši kako je to jedna od najfascinantnijih stvari koje je doživio. </p><p>Zadovoljan je listama koje su složili, te smatra kako je HDZ pokazao uključivost nakon jednog unutarstranačkog izbora. Na listama nije bilo mjesta za <strong>Milijana Brkića</strong>, no Plenković ne misli kako on može pridonijeti izborima. </p><p>- Želimo ponoviti izbore 2016. Imamo velika postignuća, Hrvatska je bolja zemlja, imali smo zdravi gospodarski rast, povećavali smo plaće, mirovine, bolje koristili europska sredstva - smatra. </p><p>- SDP se boji izaći sam protiv HDZ-a, a Most i Škoro žele grickati HDZ-ovo biračko tijelo. Poručujem svima od centra prema desno da budu pažljivi kad daju svoj glas - rekao je Plenković pozivajući građane da daju glas boljoj Hrvatskoj te da Restart kolacija kopira naziv iz Republike Srpske. </p><p>Plenković je u intervjuu spomenuo i krizu uzrokovanu korona virusom. </p><p>- Iza nas je kriza Covida-19 u kojoj smo pokazali kako funkcionira država. Ovo je potez bez presedana, da usporedno s drugim zemljama imamo mali broj zaraženih, a 550 tisuća ljudi će dobiti plaću - izjavio je te dodao kako će donijeti i Zakon o obnovi Zagreba. </p><p>- HDZ je dao milijun i sto tisuća kuna u fond. Sigurno smo pobjegli mi koji smo ugovorili 200 milijuna zajma eura sa Svjetskom bankom. Donijet ćemo zakon i obnoviti grad Zagreb - komentirao je Plenković Bernardićevu izjavu da je HDZ pobjegao od svojih dužnosti kad je potres zadesio Zagreb. </p><p>Plenković smatra da će pobijediti i u drugim izbornim jedinicama. </p><p>- Mi smo vlada koja je u pokret Slavonija, Baranja i Senj, uložili smo 12,5 milijardi kuna. Promijenili smo kartu podjela. Šaljemo pet ministara u 4. i 5. izbornu jedinicu, ministra Marića i Aladrovića - govori Plenković. Dodao je kako je vlada na vrijeme tražila nastavak odgode za strance da steknu pravo na nekretninama što je i odobreno. </p><p>S obzirom na to da epidemiolozi upozoravaju na drugi val Covid-19, Plenković je objasnio daljnji plan. </p><p>- Mnogi epidemiolozi upozoravaju na drugi val Covid-19, ovakve respiratorne bolesti su najnižeg intenziteta u ljetnim mjesecima. Želimo ići u brzi gospodarski oporavak i vidjet ćemo na koji način pripremiti nacionalne planove. Zahvaljujući našim restriktivnim mjerama, treći vikend od kad su otvorene granice, u Hrvatsku je ušlo preko sto tisuća turista u Hrvatskoj. Optimističniji sam od Cappellija. Osobno sam razgovarao s većinom kolega da se ukinu sve restrikcije - izjavio je. </p><p>Predsjednik Vlade komentirao je smjene ministra za vrijeme četverogodišnjeg mandata HDZ-a.</p><p>- Smatram da su suradnici su bili požrtvovni, svatko je dao doprinos ovoj vladi, pokušali su nas destabilizirati i srušiti vladu, to je bio tjednoj bazi. Žao mi je što nismo učinili na smanjenju polarizacije u hrvatskom društvu - zaključio je. </p><p> </p>