'Nije ovo boksački meč mene i Plenkovića, nego predstavljanje najboljeg tima, ali i programa'

Šef SDP-a osvrnuo se na poruke HBK-a prije izbora, ustvrdio da je glas za Škoru glas za HDZ i obrnuto, a osvrnuo se i na izborne liste zbog kojih je u SDP-u bilo nezadovoljnih, koji su odustali od kandidature.

<p>Iz posljednjih istupa čelnika Domovinskog pokreta, za čelnika SDP-a<strong> Davora Bernardića</strong> jasno je da <strong>Miroslav Škoro</strong> nakon izbora namjerava ići u koaliciju s HDZ-om, i pritom bi Škoro bio premijer, a <strong>Andrej Plenković </strong>ministar vanjskih poslova. </p><p>- To samo znači da je glas za Škoru glas za HDZ, a glas za HDZ glas za Škoru. Što se tiče Restart koalicije, SDP-a i odlukom Glavnog odbora kandidat za mandatara bit ću ja kao predsjednik SDP-a - rekao je Bernardić. </p><p>Prokomentirao je i preporuke Hrvatske biskupske konferencije pred izbore. </p><p>- Hrvatska je sekularna država i Crkva se nema što petljati u politiku niti u izbore. Iz ovog što se može iščitati jest da su jednostavno nezadovoljni Vladom koja nije uvela neradnu nedjelju. Jedini potez po kojem će HDZ ostati zapamćen jest što su izglasali Istanbulsku konvenciju - kazao je šef SDP-a. </p><p>Osvrnuo se i na izborne liste SDP-a i poručio da je na najjača te da su na njoj najbolji ljudi iz SDP-a. Vjeruje u uvjerljivu pobjedu Restart koalicije na izborima. Upitan je li rizik što je poznatija stranačka imena stavio na začelje da se za ulazak u Sabor bore preferencijskim glasovima, a neke i doveo u poziciju da su sami odustali od kandidature, odgovorio je: </p><p>- Meni je malo dosadno odgovarati na ista pitanja. Svi najjači ljudi SDP-a dobili su priliku i apsolutno svako mjesto na listi je ulazno. Svi su mogli dati doprinos pobjedi SDP-a. U razloge odustajanja ne mogu niti želim ulaziti. U SDP-u ima mjesta za sve i tako će biti dok sam ja predsjednik stranke - rekao je Bernardić. </p><p>Ima i poruku za <strong>Ranka Ostojića</strong> koji je odbio biti kandidat na izborima. </p><p>- Ranko je naš drug i računam na njega - kazao je</p><p>Osvrnuo se i na kandidaturu Željka Sabe koji je osuđen zbog političke korupcije na osam mjeseci zatvora. Bernardić ponavlja kako je za njega period rehabilitacije prošao. </p><p>- Što to znači? Da Plenković, Bandić i HNS ne bi mogli nastupiti na izborima za pokušaj i realizaciju političke korupcije odnosno kupovanje žetončića u Saboru - upitao je. </p><p>Na konstataciju da je upravo iz SDP-a dio zastupnika prešao u klub <strong>Milana Bandića</strong>, Bernardić uzvraća: </p><p>- Nebitno je od kuda su prešli. Ako se dogodila politička korupcija zadatak pravne države, odgovornog pravosuđa i DORH-aje da ispita sve okolnosti i da postupa. DORH ne postupa jer nažalost u posljednje tri godine Plenkovićeva mandata štiti korupciju. To je razlog zašto građani gube povjerenje u institucije i zbog čega je 150.000 mladih napustilo zemlju. To je nešto što će Restart koalicija mijenjati - poručio je. </p><p>Osvrnuo se i na otkazivanje sučeljavanja s <strong>Andrejom Plenkovićem</strong> na HRT-u. Naveo je kako je potvrdio sudjelovanje na dva sučeljavanja na Novoj i RTL-u napomenuvši da je pristao na sučeljavanja i to u izbornoj kampanji.</p><p>- Stječe se dojam da je ovo natjecanje za predsjednika RH ili nekakav boks ili teniski meč između mene i Plenkovića. Ne, ovo je predstavljanje najboljeg tima i najboljeg programa za Hrvatsku. Znam da je Plenkoviću vjerojatno nezgodno govoriti o timu budući da je iz njegovog tima otišlo 15 ljudi, od toga 11 pod sumnjom na korupciju. Kad kao izbornik promijeniš 15 igrača, više nije problem samo igračima nego i u izborniku - izjavio je Bernardić. </p><p>Upitan je li upoznat s istragom koja se vodi protiv SD-ovog kandidata na izborima<strong> Vinka Grgića</strong>, odgovara: </p><p>- Ne, ali sam upoznat s aferom Ina koja se nastavlja. Prema informacijama iz jednog tjednika u samo prva četiri mjeseca u 2020. Ina i proračun oštećeni su za najmanje 50 milijuna kuna. To je ova velika afera Plenkovića i Ćorića jer je Ćorić dopustio izvoz hrvatske nafte ispod cijene. Ina to taji, a DORH i Porezna uprava ne reagiraju - zaključio je Bernardić. </p>