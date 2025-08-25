Obavijesti

News

Komentari 1
ODLIKOVAO GA ZELENSKI

Plenković dobio orden 'zeta Europe': Gorljivi europejac Jaroslav bio je vladar Europe

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Čitanje članka: 1 min
Plenković dobio orden 'zeta Europe': Gorljivi europejac Jaroslav bio je vladar Europe
2
storyeditor/2025-08-25/PXL_091024_122006921.jpg | Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Premijer dobio orden Jaroslava Mudrog, kneza Kijevske Rusi iz 11. stoljeća kojeg svojataju i Rusi. Iza toga stoji priča o dva vladara koji su povezani putem diplomatskih vještina, europske orijentacije i državništva

Kad je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uručio hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću Red kneza Jaroslava Mudrog, zvanog "zet Europe", u toj gesti nije bila samo formalna državna počast, nego i svojevrsna simbolika. Povijest i suvremenost spojile su se u jednoj svečanosti jer iza tog odlikovanja stoji priča o dvama državnicima, odvojenima stoljećima, ali povezanima putem europske orijentacije, diplomatskih vještina i vođenjem države. Naime, itekako je simbolično što je hrvatski premijer primio upravo odlikovanje kneza Jaroslava Mudrog, a ne nekog drugog ukrajinskog velikana.

Jaroslav Mudri, knez Kijevske Rusi iz 11. stoljeća, jedan je od najvećih vladara srednjovjekovne Europe. Njegova vladavina bila je sinonim za jačanje institucija, izgradnju velikih katedrala i pisanje zakonika "Ruska pravda", temelja pravnog poretka istočne Europe. Nije ga krasila samo vojna moć, nego i sposobnost diplomatskog povezivanja. Njegove kćeri udavale su se za europske kraljeve, pa je Kijev tog doba s pravom prozvan "punicom Europe". Jaroslav je znao da budućnost njegova naroda leži u povezivanju s europskim svijetom, a ne u izolaciji. Zato je i ostao zapamćen kao vladar vizionar, koji je svoju državu utkivao u tkivo kontinenta. Danas ga kao svog praoca svojataju i Ukrajinci i Rusi. Ime Jaroslava Mudrog nosi i ruska fregata koja patrolira Baltičkim morem, a njegovo lice pojavljuje se na novčanici Ukrajine i Rusije.

DOPRINOS U PODRŠCI Velika čast: Zelenski odlikova Plenkovića i Grlića Radmana
Velika čast: Zelenski odlikova Plenkovića i Grlića Radmana

Andrej Plenković, hrvatski premijer s gotovo desetljećem staža na čelu Vlade, svoju je političku reputaciju gradio u Bruxellesu kao jedan od najprepoznatljivijih europskih političara s prostora srednje Europe. Njegovo iskustvo u Europskom parlamentu, gdje je bio predsjednik izaslanstva za Ukrajinu, stvorilo je temelje današnjih odnosa Hrvatske i Kijeva. Upravo ta uloga, ali i njegova kasnija bezrezervna potpora Ukrajini u trenucima najveće krize učinili su ga jednim od najpouzdanijih partnera Zelenskog i ukrajinskog naroda. Ime Andreja Plenkovića spominje se i danas kroz moguću funkciju specijalnog povjerenika Europske komisije za Ukrajinu ako se u budućnosti oformi to mjesto. U Europskoj komisiji, naime, smatraju, kako je nedavno objavio Express, da Plenković taj posao može kvalitetno i profesionalno raditi te da ima znanje, a i vještine za takvu poziciju. Slične kakve je, a povijest to svjedoči, imao i Jaroslav Mudri u svoje doba.

U devet godina premijerskog mandata, voljeli ga ili ne, činjenica je da je Plenković Hrvatsku usidrio u euroatlantske strukture. Hrvatska je uvela euro, ušla u Schengen i učvrstila status države unutar Europske unije. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Ralje kod Žirja! Ribar u šoku: Morski pas mako zagrizao mi je brod, pojeo je i dio ulova
'OVO JOŠ NISMO DOŽIVJELI'

VIDEO Ralje kod Žirja! Ribar u šoku: Morski pas mako zagrizao mi je brod, pojeo je i dio ulova

Legendarni tunolovac Roca lovio je tune kad je doživio scenu kao iz filma Ralje. Iako ovaj posao radi dugi niz godina, ovo još nije vidio. Stručnjak, Ugarković rekao nam je da je mako oduvijek prisutan u Jadranu
Slovenska atrakcija u Puntu na Krku: Policija me zaustavi i traži fotografiju s našim kamperom...
NEĆE GA PRODATI

Slovenska atrakcija u Puntu na Krku: Policija me zaustavi i traži fotografiju s našim kamperom...

Dejan Kolenc od starog kamiona iz ‘70-ih napravio luksuzni kamper. S njime uživa na Jadranu. Svi ga žele kupiti, ali nije na prodaju
Tata joj u Benkovcu napada kulturnjake, a ona za 24sata kaže: 'Pa što ako pjevam Cecu?'
INCIDENT U BENKOVCU

Tata joj u Benkovcu napada kulturnjake, a ona za 24sata kaže: 'Pa što ako pjevam Cecu?'

Podsjetimo, huligani su na festivalu u Benkovcu fizički napali novinarku Melitu Vrsaljko. Ona je napad snimila, a policija koja je tamo bila, prema njenim riječima, nije reagirala

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025