Velika čast: Zelenski odlikova Plenkovića i Grlića Radmana

Plenković je odlikovan Ordenom kneza Jaroslava Mudrog I. stupnja, a Grlić Radman Ordenom za zasluge II. stupnja

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u nedjelju je odlikovao hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i ministra Gordana Grlića Radmana za značajan doprinos u podršci državnom suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine.

Plenković je odlikovan Ordenom kneza Jaroslava Mudrog I. stupnja, a Grlić Radman Ordenom za zasluge II. stupnja.

Zelenski je u povodu Dana neovisnosti Ukrajine objavio popis dvjestotinjak inozemnih dužnosnika koje je odlikovao odličjima različitih kategorija.

U službenoj objavi ureda ukrajinskog predsjednika navodi se da su odlikovani "za značajan osobni doprinos jačanju međudržavne suradnje, podršci državnom suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine, dobrotvornim aktivnostima i popularizaciji ukrajinske države u svijetu". 

Plenković je u najvišoj kategoriji zajedno s, među ostalima, portugalskim, finskim i češkim predsjednicima i premijerima Nizozemske, Norveške i Moldavije. 

Grlić Radman je, pak, odlikovan odličjem kakve su, među ostalima, dobili i latvijski ministar vanjskih poslova, norveški ministar obrane, glavni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Mariano Grossi i glavni tajnik OECD-a Matthias Korman.

