Plenković: 'Dosad nije postojao problem u funkcioniranju SOA-e'

Premijer Andrej Plenković oglasio se nakon službe potvrde da general Tihomir Kundid preuzima mjesto načelnika Glavnog stožera OSRH.

- Vjerujemo da on sa svojim kvalitetima može odgovarati izazovu vremena u kojima se nalazimo. Vlada je svjesna globalnih okolnosti, u vremenu kada Rusija već tri godine vodi brutalan rat, u vremenu kada moramo voditi računa u stabilnosti jugoistoka Europe, rata u Izraelu - poručio je, prenosi Večernji pa dodao kako je u sve to vrijeme omogućen veći proračun za vojsku te je osigurana nova oprema.

- Ja nisam primijetio dosada, a Markić je na dužnosti skoro osam godina, da je postojao problem u funkcioniranju SOA-e, niti da je bio artikuliran od strane predsjednika. Problem je nastao nedavno, u proceduri za koju predsjednik nije uopće nadležan, i očito je iz ove komunikacije da on izražava neke rezerve. Što se tiče imenovanja šefa DORH-a, Markić tu nema nikakvu zadaću, a što se tiče otvorenih pitanja, oni se mogu vezati samo uz vrijeme kada je Milanović bio premijer - dodao je o imenovanju Markića.

Plenković se potom osvrnuo i na pitanje imenovanja ravnatelja SOA-e, čiju funkciju trenutno obnaša Daniel Markić, a protiv čijeg se imenovanja na treći mandat usprotivio upravo Milanović.

Milanović je zatražio i analizu u slučaju eventualnog nepostupanja SOA-e u slučaju imenovanja novog glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića.

- O tome ne znamo ništa. Nema ultimatuma, ako postoji problem, to je iz doba kada je Milanović bio premijer. Zašto bismo mi radili analizu? Vlada je radila sve po zakonu, a sve što je Milanović tražio od SOA-e je i dobio. Vidi li on problem iz stvarnih razloga, ili su to politički razlozi... Dovoljno pratite politiku da to vidite - poručio je Plenković.