Plenković s LeBronom, Nadalom i Kuzmom u Dubrovniku: 'To je fantastična promidžba turizma'

Premijer Andrej Plenković rekao je u subotu u Dubrovniku da je utrka E1 Series prvenstva glisera na električni pogon izvrsna promidžba za Dubrovnik i Hrvatsku na početku turističke sezone.

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Plenković je u izjavi medijima na terasi Hotela Excelsior uoči finalne utrke podsjetio da je prije tri godine održao kratak sastanak s vodstvom natjecanja te je dogovorena suradnja.

„Prihvatili smo tu inicijativu i podržali projekt s milijun eura jer smatramo da je fantastična dodatna promidžba hrvatskog turizma na početku sezone. Odlučili smo da ih Ministarstvo turizma financijski prati do 2028.. Vlasnici timova su izrazito poznati sportaši ili ljudi iz show businessa. Nazočnost globalnih superzvijezda u Hrvatskoj te njihova prisutnost na društvenim mrežama i u medijima znači nemjerljivu promidžbu Hrvatske“, rekao je Plenković.

Zadovoljstvo mi je danas biti u Dubrovniku na drugom izdanju @E1Series - prestižnog međunarodnog sportskog događaja Formule 1 na vodi. Ove utrke nisu samo vrhunski sportski spektakl, već i snažna poruka o važnosti održivosti, inovacija i modernizacije pomorskog sektora. Odličan… pic.twitter.com/aYxJ9Nz2Az — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) June 13, 2026

Osnivač i predsjednik E1 Series prvenstva glisera na električni pogon Alejandro Agag istaknuo je zadovoljstvo što se natjecanje vratilo u Dubrovnik, nakon lanjskog premijernog izdanja.

„Dubrovnik je jedna od najznačajnijih utrka prvenstva i jedno od najljepših mjesta na svijetu. Ove godine smo sretni što su tu neki od vlasnika timova- Rafael Nadal, LeBron James i Kyle Kuzma, kako bi podržali svoje timove i cjelokupno natjecanje, ali i kako bi uživali u Hrvatskoj. Nadamo se biti ovdje još godinama“, rekao je Agag.

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković istaknuo je značaj tog sportskog događaja za Dubrovnik koji je, kaže, grad izvrsnosti i sportska destinacija.

„Ako mjerimo marketinški uspjeh 'postova' sudionika utrke i vlasnika timova, on se broji u više milijuna samo u Dubrovniku u posljednja dva dana. To je ono što ova utrka znači za Dubrovnik", rekao je te zahvalio Vladi RH koja je podržala taj događaj i cijelom E1 timu.

Svjetsko prvenstvo glisera na električni pogon održava se od 2024.. Utrka u Dubrovniku u kalendaru je natjecanja od prošle godine.

U utrci sudjeluje 10 timova s 20 vozača, a u paru su pilot i pilotkinja.

Vlasnici timova su sportske i estradne zvijezde kao što su LeBron James, Rafael Nadal, Will Smith, Marc Anthony, Steve Aoki i Tom Brady, čiji je tim bio ukupni pobjednik u prve dvije sezone.

Osim u Dubrovniku, prvenstvo će ove sezone ugostiti još i Jeddah (Saudijska Arabija), Monte Carlo (Monako), jezero Como (Italija), Lagos (Nigerija), Miami (SAD) i Bahami.

(Hina) xmarb ybdj