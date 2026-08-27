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SJEDNICA VLADE

Plenković: 'Hrvatska je među četiri zemlje EU s neprekinutim rastom BDP-a od 2021. godine'

Piše HINA,
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Plenković: 'Hrvatska je među četiri zemlje EU s neprekinutim rastom BDP-a od 2021. godine'
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Zagreb: Dolazak ministara na 196. sjednicu Vlade | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Hrvatsko gospodarstvo u odnosu na prosjek EU i prosjek eurozone, istaknuo je, raste više, premda se radi o donekle usporenom rastu u odnosu na ranije

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković rekao je da je Hrvatska jedna od četiri zemlje u Europskoj uniji koja posljednjih pet i pol godina ima neprekinut trend gospodarskog rasta, pored Belgije, Bugarske i Cipra.

- Ovo je 22. uzastopno tromjesećje rasta BDP-a, unatoč globalnim okolnostima koje su se znatno izmijenile, a to je uz rusku agresiju na Ukrajinu i rat na Bliskom Istoku koji je imao posljedice za cijene energenata diljem svijeta, Europe pa i Hrvatske - komentirao je premijer na sjednici vlade današnju objavu Državnog zavoda za statistiku (DZS) prema kojoj je BDP u navedenom tromjesečju porastao za 1,7 posto.

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Od početka 2021. godine, naveo je, jedino Hrvatska, Belgija, Bugarska i Cipar imaju neprekidan trend rasta. 

Hrvatsko gospodarstvo u odnosu na prosjek EU i prosjek eurozone, istaknuo je, raste više, premda se radi o donekle usporenom rastu u odnosu na ranije. Prema dostupnim podacima, prosjek EU-a je 1,2 posto, a eurozone 0,9. 

- Rast od 1,7 posto, ako se gleda u tom kontekstu energijske krize i visoke baze, a to je rast od 3,8 posto u drugom kvartalu 2025. godine, je u ovim okolnostima očekivan - rekao je Andrej Plenković.

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Dodao je da su sve glavne sastavnice rasta BDP-a zabilježile pozitivan rezultat, a posebno je izdvojio izvoz roba i usluga te državnu potrošnju koje su bile vrlo dobre. 

Predsjednik vlade istaknuo je i da je DZS objavio da je prosječna plaća u lipnju ove godine bila 1.555 eura, što je sve bliže vladinom cilju da do kraja mandata poraste do 1.600 eura. Dodao je i da se prosječne mirovine koje će nakon posljednjeg usklađivanja iznositi 784 eura, približavaju cilju vlade da do sredine 2028. godine narastu do 800 eura.

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