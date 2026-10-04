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Plenković: Hrvatski narod ima legitimnu predstavnicu u BiH

Piše HINA,
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Plenković: Hrvatski narod ima legitimnu predstavnicu u BiH
Foto: Facebook
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Hrvatski premijer Andrej Plenković izrazio je zadovoljstvo zbog pobjede Darijane Filipović na izborima za hrvatskog člana Predsjedništva BiH, naglašavajući važnost legitimne reprezentacije hrvatskog naroda u toj instituciji.

Hrvatski narod od večeras ima legitimnu predstavnicu u Predsjedništvu BiH, objavio je premijer Andrej Plenković na X-u nakon pobjede Darijane Filipović na izborima za hrvatskog člana u tom tijelu. 

Plenković je objavio da je Darijani Filipović čestitao na "sjajnoj kampanji te uvjerljivoj i zasluženoj pobjedi za hrvatsku članicu u Predsjedništvu BiH".

"Od večeras hrvatski narod u BiH ima legitimnu predstavnicu u ovoj instituciji", naglasio je hrvatski premijer. 

Plenković u čestitki navodi i da su "HDZ BiH i koalicijski partneri ostvarili izvrstan rezultat na svim razinama vlasti".

"Ostajemo posvećeni daljnjem razvoju bliskih odnosa Hrvatske i BiH nakon formiranja nove vlasti te potpori hrvatskom narodu koji je večeras još jednom pokazao odgovornost i odlučnost u zaštiti svojih interesa", zaključio je hrvatski premijer. 

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Prema preliminarnim rezultatima nakon prebrojavanja više od 94 posto biračkih mjesta, Darijana FIlipović je osvojila više od 107.000 glasova i postala nova hrvatska članica Predsjedništva BiH uvjerljivom pobjedom nad protukandidatima Slavenom Kovačevićem iz Demokratske fronte Željka Komšića i Zdenkom Lučićem koji je bio kandidat hrvatske oporbene petorke. 

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović objavio je da je stranka također pobijedila u svim bosanskohercegovačkim županijama u kojima živi većinski hrvatsko stanovništvo. 

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