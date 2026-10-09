Plenković i Ćorić o rebalansu proračuna: Evo gdje će Vlada usmjeriti dodatna sredstva

Najvažnija točka današnje sjednice Vlade je rebalans državnog proračuna. Još jučer je premijer Andrej Plenković istaknuo da i dalje hvatamo 'korak s najrazvijenijim zemljama' te da ekonomske prognoze pokazuju da će hrvatski BDP u 2026. godini prvi put premašiti iznos od 100 milijardi eura.

Na početku sjednice, premijer je prvo prokomentirao splitski summit koji je okupio čelnike čelnike devet mediteranskih članica Unije - Hrvatske, Slovenije, Italije, Francuske, Španjolske, Malte, Cipra, Grčke i Portugala, a zatim i izrazio zadovoljstvo nakon izbora u BiH na kojima je hrvatsku članicu Predsjedništva BiH izabrana kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović.

Što se tiče samog proračuna, rekao je:

- Ovim rebalansom državnog proračuna predlažu se povećanje prihoda od 853 milijuna eura te povećanje rashoda za 745 milijuna eura, a ta dodatna sredstva usmjerit ćemo na mirovine, socijalne mjere, zdravstvo, obrazovanje i energetski paket pomoći građanima. Proračunski manjak proračuna ostaje ispod mastriškog kriterija od tri posto, točnije 2,9 posto BDP-a. BDP će nam u apsolutnim iznosima prvi put prijeći iznos od stotinu milijardi eura.

Zatim je o rebalansu proračuna govorio i ministar financija Tomislav Ćorić.

- Njime se predviđa povećanje proračunskih prihoda s 35,7 na 36,6 milijardi eura, ali i povećanje rashoda s 39,8 na 40,6 milijardi eura. Dok se prihodi povećaju za 853 milijuna eura, rashodi se povećavaju za 745 milijuna eura. To znači kako se proračunski manjak smanjuje za 108 milijuna eura. Što se povećanja prihoda tiče, najviše rastu porezni prihodi koji su za 527,6 milijuna eura veći od plana - smatra Ćorić.

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