Plenković nema previše pokrića u svojem naslađivanju nad priznanjem Koste Kostanjevića u aferi Hipodrom, nema razloga likovati ni zauzimati uzvišenu moralnu poziciju
KOMENTIRA: TOMISLAV KLAUŠKI PLUS+
Plenković i HDZ znaju da je u politici najteže 'izgubiti nevinost'
Čitanje članka: 1 min
Tomislav Tomašević u velikoj mjeri radio je ono što bi napravio i sam Andrej Plenković. Štitio je Kostu Kostanjevića pod formulacijom nevinosti dok se ne dokaže krivnja, baš kao što je Plenković radio s mnogim svojim ministrima. Govorio je da je afera Hipodrom, otvorena neposredno prije lokalnih izbora, politička manipulacija, baš kao što Plenković za svaku HDZ-ovu aferu prst optužbe prvo upire u oporbu i medije. Tomašević je na kraju tvrdio da Kostanjevića nije imenovao, da ga nije poznavao niti s njim razgovara, kao što se i Plenković na kraju distancirao od svih ministara koje je javno hvalio.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku