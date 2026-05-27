KOMENTIRA: TOMISLAV KLAUŠKI PLUS+

Plenković i HDZ znaju da je u politici najteže 'izgubiti nevinost'

Piše Tomislav Klauški,
Plenković nema previše pokrića u svojem naslađivanju nad priznanjem Koste Kostanjevića u aferi Hipodrom, nema razloga likovati ni zauzimati uzvišenu moralnu poziciju

Tomislav Tomašević u velikoj mjeri radio je ono što bi napravio i sam Andrej Plenković. Štitio je Kostu Kostanjevića pod formulacijom nevinosti dok se ne dokaže krivnja, baš kao što je Plenković radio s mnogim svojim ministrima. Govorio je da je afera Hipodrom, otvorena neposredno prije lokalnih izbora, politička manipulacija, baš kao što Plenković za svaku HDZ-ovu aferu prst optužbe prvo upire u oporbu i medije. Tomašević je na kraju tvrdio da Kostanjevića nije imenovao, da ga nije poznavao niti s njim razgovara, kao što se i Plenković na kraju distancirao od svih ministara koje je javno hvalio.

